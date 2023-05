Las sandalias de yute estilo alpargata de Carrefour que no dejan de venderse esta temporada

El calzado es siempre una de las partes más importantes a tener en cuenta a la hora de planear nuestro outfit, pero también si tenemos pensado renovar o reforzar nuestro fondo de armario. Aunque no suele ser una de las opciones que barajamos de primeras, cadenas de hipermercados como Carrefour pueden contar con auténticas joyas en su sección de moda y calzado.

Cada una de las cadenas y marcas de ropa, al igual que las secciones textiles de los diferentes súper e hipermercados, se van adaptando a las tendencias del momento, con prendas y complementos de temporada que encajan dentro de las modas de la temporada. Esta propuesta de Carrefour no solo sienta genial, sino que además ha conseguido marcar tendencia esta primavera.

Las sandalias de yute estilo alpargata con cuña que no dejan de venderse en Carrefour

Cuando hablamos de calzado, cada temporada cuenta con su propia opción estrella y, con la llegada de la primavera, las sandalias son sin duda de lo más demandado. Sin embargo, hay un tipo de sandalia en concreto que ha ido ganando terreno y son las alpargatas con cuña de yute.

Si algo tienen este tipo de alpargatas es que, además de ser muy combinables, podrás utilizarlas tanto en tus looks de diario como con otras más formales y te aportarán siempre la máxima comodidad. Pegan con todo y se han convertido en uno de esos must de primavera que no pueden faltar en cualquier fondo de armario.

Se trata de una sandalia de yute con plantilla estampada para mujer confeccionada en yute 100% biodegradable y fibra natural reciclada. La zona de la puntera es cerrada y cuenta con un cómodo cierre de pulsera con hebilla alrededor del tobillo estilo sandalia. Además, conseguirás ganar altura de forma sutil gracias a su cuña, muy cómoda de llevar.

Un tipo de calzado que ha conseguido una gran popularidad durante esta temporada, ¡y no es para menos! Pega con todo tipo de looks y además son muy cómodos de llevar. Están disponibles de forma física en cualquier Carrefour o en su página web tanto en rosa como en negro o color crudo a un precio de 15,99 euros.