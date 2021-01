La compañía valenciana de supermercados ha vuelto a arrasar con un producto de su marca blanca, reconocida por su calidad a bajo precio. Se trata del sérum antiarrugas de Mercadona Regen Skin Potenciador Retinol Deliplus, que ha tenido una gran acogida entre el público y ha despuntado en las compras en supermercados.

El cosmético facial ha tenido una gran acogida al vender 3.000 unidades diarias y hacerlo a bajo coste. El sérum antiarrugas de Mercadona cuesta muy poco: tan solo 6€. Este cosmético facial de gran calidad se ha elaborado por el Proveedor Totaler RNB en La Pobla de Vallbona (València) para toda la cadena.

El sérum antiarrugas de Mercadona tiene grandes propiedades para la piel. El producto contribuye a conseguir una mayor firmeza e hidratación cutánea, así como mayor elasticidad y unificación del tono de la piel. No solo eso, este práctico cosmético contribuye a que se consiga una mejor textura y que desaparezcan las arrugas e imperfecciones.

El sérum antiarrugas de Mercadona: un producto de probada eficacia

En un entorno cada vez más obsesionado con usar productos y composiciones químicas de calidad, como consecuencia de un consumo más saludable, se ha caracterizado destacan varios activos de reconocida eficacia que ayudan a mantener un aspecto jovial y brillante.

Sérum antiarrugas de Mercadona Regen Skin Potenciador Retinol Deliplus

Uno de ellos es el retinol, que se caracteriza por su acción antimanchas unificadora del tono, y porque aporta elasticiada a una piel protegida para prevenir el daño provocado por las radiaciones solares. También cuenta con el bakuchiol, ingrediente de origen vegetal que mejora la textura y tono de la piel; y el factor de crecimiento EGF, que contribuye a la producción de colágeno y elastina mejorando la apariencia de las arrugas.

Otras gangas de Mercadona: el champú sin químicos a 1.95€

Este no es el único producto de Mercadona que causa furor. El Champú Zero de la cadena valenciana es otro de esos productos causa furor entre sus clientes habituales.

El jabón no contiene ningún producto químico. Como apuntan en Mujer Hoy, este champú no lleva ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos, ni sal, elementos que no es que sean precisamente muy adecuados para tener un cabello sano.

Champú Zero Mercadona

Además, otro de los motivos por los que también arrasa este producto es su inigualable precio. El cosmético sólo cuesta 1.95 euros, y por tan bajo precio podrás lavarte el pelo con un champú que cuida tu cuero cabelludo mucho mejor que otros que sí que optan por según que ingredientes.