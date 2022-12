Sfera tiene rebajado el vestido bohemio estampado más favorecedor

Si hay prendas para las que siempre tenemos un poco más de espacio en el armario son sin duda los vestidos. Este es el tipo de ropa que nos encanta tanto en verano como en invierno, y una de las claves es que es muy fácil de llevar. Solo necesita elegir los zapatos y otros accesorios para que podamos crear nuestro lookazo.

Cuando en temporada de verano es muy fácil crear una combinación con esto: un vestido, unas sandalias y un bolso de rafia. En invierno tenemos otra combinación perfecta: un vestido más botas. Una fórmula distintiva que aportará un toque cool a tu outfit.

Bueno, si estás buscando un vestido nuevo del que realmente enamorarte esta temporada, ¡no te preocupes! Ya lo hemos encontrado para ti. Esta en Sfera y es estilo boho y no nos extraña ya que esta moda arrasa en el street style gracias a su nacimiento en París de la mano de artistas, intelectuales y escritores, y ahora ha vuelto con fuerza.

Vestido midi flores Sfera

Si te gusta este estilo, estás de enhorabuena. Se trata de un vestido midi con escote en pico, el estampado floral rojo y morado combina a la perfección con el fondo en tono rosa, mientras que las mangas abullonadas junto con los volantes cruzados en el escote le dan un aire original y chic.

En cuanto al estampado, las flores son perfectas porque el rosa es el color más codiciado de esta temporada. Así que no solo se ve bien, también sigue las tendencias a la perfección. La estructura del vestido, cuando se ajusta al pecho, estrecha la cintura, favorece la figura y contrasta maravillosamente con la falda con vuelo.

Esta prenda es un must have esta temporada. Este precioso vestido boho de Sfera está agotado en las tallas S y L, eso se debe a que está rebajado y solo cuesta 31,99 euros, por lo que si no quieres quedarte sin él, te aconsejamos que lo compres cuanto antes.