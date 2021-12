Si eres una working girl, Parfois tiene un bolso de 26 euros que cubrirá todas las necesidades de tu día a día

El bolso es una pieza clave de cualquier mujer. Es raro ver a una paseando sin este complemento. Ya es parte de su día a día. Y es que, aunque a veces es cierto que pesa demasiado, te hace el día a día más fácil. En ellos se meten todas las cosas imprescindibles, incluso las que no lo son, porque mujer previsora vale por dos. Las llaves de la casa, la cartera, el monedero, el maquillaje, unos pañuelos, la llave del coche, las gafas de sol o de ver, entre otros.

Pero a día de hoy, con el regreso al trabajo, se buscan bolsos grandes. La ‘working girl’ necesita bolsos shopper o tamaño XL para poder guardar en su interior la tablet o el ordenador portátil y su respectivo cargador. Es necesario un bolso todoterreno. Busques el bolso que busques seguro que está en Parfois. Es nuestra tienda favorita a la hora de hablar de complementos porque ya sabéis que cuidan todos sus artículos al más mínimo detalle. Además, siempre siguen todas las tendencias.

Los bolsos de Parfois se posicionan siempre en su lista de best sellers. Ya os comentamos que hay un total de seis que son todo un éxito en ventas. De hecho, alguno ya se ha agotado y no es para menos. Hay para todos los gustos. Con cortes más clásicos o más modernos, de tamaños grandes o de fiesta. Lo único que no cambia es el precio, siempre económico. Todos los bolsos por menos de 30 euros.

El bolso para la mujer todoterreno

Te presentamos un bolso acolchado estilo Chanel. Está arrasando en ventas y no es para menos. Disponibles en gris, beis claro o rosa empolvado. Cuenta con todo lujo de detalles. Un bolso ‘shopping bag’ de estilo urbano que no dejará a nadie indiferente. Solo te costará 26 euros.

Si entramos en detalles nos encontramos ante un bolso con cierre de cremallera superior, doble asa de mano de polipiel y a juego, una correa bandolera ajustable y extraíble, bolsillo frontal exterior con cremallera y colgante con mensaje en forma de un pequeño monedero. Es perfecto para tu día a día, las 24 horas.