Si tienes 12 euros puedes estrenar batería de cocina de Ikea: 5 piezas

Tanto si te acabas de independizar como si hace años que lo hiciste pero necesitas renovar la batería de cocina en tu casa, esto te interesa. Ikea tiene a la venta un set de utensilios de alta calidad que solo te costará 12 euros. Y todos los elementos son aptos para casi cualquier tipo de superficie.

Acertar a la hora de comprar utensilios de cocina no es fácil. No todos son igual de duraderos ni son igual de versátiles. Además, la calidad en muchas ocasiones deja mucho que desear. ¿Cuántas veces has comprado una olla o una cacerola que en poco tiempo pierden el brillo y se estropean con facilidad?

Ikea tiene a la venta un set de ollas y cacerolas por 12 euros

Por no hablar de cuando las medidas de lo que hemos comprado no son las que necesitábamos. O de que cuando las tenemos en casa descubrimos que no son aptas para nuestra cocina por el tipo de superficie donde trabajamos. ¿Y no estás harto/a de tirar el dinero?

Pues bien. Si es así, en Ikea encontrarás una buena solución que, además, te costará un precio de risa. La cadena sueca de muebles ‘low cost’ tiene a la venta un kit de ollas y cacerolas de muy buena calidad que solo te costará 12 euros.

Batería de cocina de Ikea

Aptas para casi todo tipo de superficies y también para el lavavajillas

Este set de ollas y cacerolas contiene dos ollas y tres cacerolas. Tienen distintos tamaños, con lo que será muy complicado no tener una medida ideal para lo que te dispongas a preparar.

Todas las piezas de este set a la venta en Ikea están fabricadas con acero inoxidable, vidrio y aluminio. Ello garantiza una gran durabilidad con el paso del tiempo, tanto física como funcional.

Batería de cocina de Ikea

Asimismo, son aptas para casi cualquier superficie, ya sea una placa de inducción, una placa de gas, una vitrocerámica o una placa de hierro fundido. Y lo mejor: no tendrás que preocuparte por limpiarlas, pues son aptas para meter en el lavavajillas.