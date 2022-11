Los auriculares con cancelación de ruido de Sony por menos de 230 euros este Black Friday en Amazon

Los cascos inalámbricos se caracterizan por su diseño sin cables, por lo que podrás realizar otras actividades como hacer deporte, leer o realizar llamadas telefónicas con manos libres. Además, están equipados con conectividad Bluetooth, por lo que se pueden conectar a smartphones, tablets u ordenadores de forma rápida y sencilla. Hay ciertos modelos que también tienen cancelación de ruido, que se ha vuelto indispensable para muchas personas que viven o viajan en áreas urbanas abarrotadas.

Por eso estos auriculares Sony WH1000XM4 son la mejor compra que puedes hacer este Black Friday, son líderes del sector en la cancelación de ruido, tienen una calidad de sonido sin igual, son cómodos y tienen una batería que te dejará sin habla. ¿Se puede pedir más? Bueno, sí… ¡Un descuento del 41%!

Auriculares Sony WH1000XM4 de Amazon

Estos auriculares destacan por la duración de la batería de 30 horas y su carga de 5 horas en 10 minutos, además de todas las mejoras de sonido por las que Sony es famoso. El WH1000XM4 también es compatible con la conexión Bluetooth multipunto, por lo que puede emparejarlos con dos dispositivos para obtener la máxima comodidad y flexibilidad.

Además, no pesan mucho. Eso hará que sientas que son cómodos incluso cuando pasen las horas. A esto hay que sumarle que cuentan con todas las novedades tecnológicas que puedas imaginar: tecnología DSEE Extreme, por ejemplo, mejora el audio de baja resolución, luego están los controles táctiles, hablar para chatear, función speak to chat, detección de desgaste y, por último, pero no menos importante, vienen con estuche y accesorios.

Si lo que estás buscando son unos cascos inalámbricos puedes aprovechar este momento de descuentos, como el Black Friday de Amazon para comprarlos. Las ofertas adelantadas han comenzado hoy, una semana antes de la fecha oficial y eso hace que sea posible conseguir los auriculares inalámbricos Sony más cotizados por 223,99 euros.