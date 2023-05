Stradivarius apuesta por la moda denim con este mono corto para verano

La moda denim es una de las tendencias más marcadas de esta primavera. Muchas cadenas y marcas de ropa conocidas han apostado por prendas, complementos e incluso calzado con este tipo de tejido. Propuestas de lo más originales e incluso total looks completos. Stradivarius no se ha quedado atrás y nos ha vuelto a sorprender con una prenda de lo más favorecedora.

Aunque muchas veces este tipo de prendas no encajen dentro de nuestra zona de confort, son una apuesta segura y combinable para esta temporada, ¡además está de moda! No está de más añadir algunas de estas propuestas a tu fondo de armario, conseguirás los mejores looks de temporada.

El mono corto vaquero de la nueva colección de Stradivarius

Como bien hemos dicho, las prendas de tejido denim son todo un acierto para esta temporada y algunas marcas incluso han sacado secciones completas con todo tipo de prendas y complementos con este tipo de tejido. Son una tendencia más que marcada para estos meses de primavera-verano y una apuesta segura para tu fondo de armario.

Si hay algo que siempre nos ha llamado la atención y más de cara a verano, son los monos cortos. Prendas cómodas y muy ponibles que combinan genial con todo tipo de calzado y también para todo tipo de ocasiones, por lo que son la opción ideal para tener siempre en tu fondo de armario.

Esta propuesta de Stradivarius se trata de un mono corto ajustado de lo más favorecedor, de manga corta y cuello de solapa. Cuenta con detalle de bolsillos en la parte frontal con solapa y botón metálico. Además, tiene un cierre con botones metálicos en la parte frontal de la prenda.

Una prenda confeccionada en tejido denim de 100% algodón, muy cómodo, suave y agradable al tacto. Está disponible en todo tipo de tallas desde la XS hasta la XL en un tono azul claro, tanto en tiendas físicas de Stradivarius como en su página web a un precio de 35,99 euros.