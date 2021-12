Tiene el color que triunfa entre la jet set, es de Stradivarius y es uno de los plumíferos que más calientan sin renunciar al glamour

Con la llegada del invierno, todavía hay oportunidad para hacer compras de última hora. Y es que cuando creías que lo tenías todo, aparece la nueva pieza de Stradivarius. Los plumíferos pueden llegar a ser unos aliados imprescindibles cuando la temperatura baja, la particularidad de este es que tiene el color predilecto de la jet set y derrocha glamour. ¡No lo dejes pasar!

Las prendas de plumas se descubrieron hace más de un siglo, por lo que han recorrido un camino muy largo. Una de las épocas más significativas fue la de los años 90, cuando la comunidad del hip-hop las adoptó para crear su estilo callejero. Ahora no se limitan a eso, sino que están disponibles con múltiples estéticas que podemos aprovechar para cada look. Son una de las prendas más acogedoras, cómodas y apropiadas para esta temporada invernal. Así que te proponemos un modelo que no podrás pasar por alto, el de Stradivarius.

El plumífero de Stradivarius que se convertirá en tu acompañante más chic

Entre las novedades de la tienda de Inditex está el plumífero acolchado y resistente al agua que se venderá de inmediato. Puesto que, aparte de ser sumamente caliente, tiene un cuello doble, bolsillos en los laterales y forro polar. Se ajusta de manera correcta, ya que tiene cierre y solapa a presión.

Plumífero azul

Además, está disponible en el tono de azul que la élite europea luce actualmente. Es un tono diferente al azul acostumbrado, ya que se exhibe oscuro y triunfa porque se puede adaptar a muchas otras tonalidades. ¿Y a qué precio lo puedes adquirir? Solo te costará 59,99 euros y te durará por mucho tiempo. No necesitas ir a grandes casas de moda para tener la prenda ideal del invierno.

Olvídate de verte aburrida y congelada, Stradivarius ha llegado para salvarte de una vez por todas.