Tiene el toque vintage de los 70 que hace de este esmoquin de Sfera para mujer una pieza única a precio low cost

Seguramente ya has dado una vuelta o dos por las tiendas para completar tus compras. Sin embargo, este año puedes despedir a los típicos vestidos y hacer una apuesta máxima por un look con un toque vintage de los 70. Se trata del esmoquin de Sfera para mujer, una verdadera joya y a precio low cost. Sigue leyendo para descubrir los detalles.

Ya estamos en ese momento del año en que la ropa de fiesta es necesaria. Empiezan las reuniones con amigos, familiares y eventos del trabajo. Además de cualquier otra celebración por venir, así que hay que estar preparadas en todo momento. Esta vez ha sido Sfera la que nos ha dado la solución definitiva para esos compromisos sociales. En su catálogo hay un esmoquin, una confección que los diseñadores han elevado significativamente. Si estás decidida a no pasar desapercibida, tienes que darle un vistazo.

Esmoquin de Sfera

El esmoquin de Sfera que está en tendencia

El esmoquin es tal y como lo imaginas en primer lugar, una americana y un pantalón. Las dos partes de este traje son estilo cropped, la americana es de las cortas y el pantalón unos centímetros más arriba de los tobillos. Sin embargo, no es un traje cualquiera. Ha sido modificado, puesto que no incorpora solapa en la chaqueta y el pantalón es de tiro alto (con fajín). Es algo que verías en la década de los 70, un estilo vintage que luce clásico y, al mismo tiempo, actual. Otro particular es que es completamente negro, con una tela de excelente calidad y que abriga.

Aunque este look lo veríamos más en personas altas (ya que las bajas se acortan con tanta tela), en esta ocasión no es así. Como las dos piezas son cortas, te aseguramos que se te verá bien si eres de baja o alta estatura. ¿Y los precios? Son de locura. 59,99 euros la americana y 35,99 euros el pantalón.

Pocos complementos y accesorios, pues tienes el mejor vestuario de la fiesta. Todo gracias al esmoquin que ha diseñado Sfera. ¡Es hora de brillar!