Tienes que ser (casi) tan atrevida cono Lady Gaga para ponerte el nuevo top de H&M: nueva tendencia en España

Lady Gaga es una impresionante artista, pero no solo se ha hecho conocida por su música, sino también por su estilo propio. La cantante ha aparecido en todos los conciertos y alfombras rojas con los ‘looks’ más surrealistas que uno pueda llegar a imaginar. Ese es el sello Monster.

La podemos ver pasear cualquier día por la calle con unos mini botines negros de cuero, un mini short estilo braguita y un mini top o más bien conocido como, top ‘paper clip’, la última tendencia que arrasa en H&M España.

Muchas prendas se ponen de moda porque influencers o celebridades de todo el mundo la han llevado primero y la han mostrado en sus redes sociales. Eso ha hecho que se hagan virales y se agoten en horas.

Es lo que ha pasado con el top ‘paper clip’ y Lady Gaga. Tal vez su nombre no te suene de nada, el de la prenda, no el de la cantante, pero lo has visto miles de veces. No es una moda nueva.

El top ‘paper clip’ que enamora

Se le llama top ‘paper clip‘ a ese mini top que es atado por un solo punto en la parte del escote, ya sea una lazo, un botón o una hebilla. Es una forma de darle otro toque y crear un bonito detalle en la parte central.

Además, le da un toque muy sexy porque deja al descubierto prácticamente todo el abdomen. Esta prenda te quedará muy bien con un pantalón de tiro alto, ya sean cortos o largos.

Todas las marcas ‘low cost’ apuestan por este tipo de top, pero nosotros nos hemos decantado por la de H&M. Esta prenda nos recuerda a cualquier otra de aire boho. Nos encanta su patrón, además de su color.

Este top es el que más se parece al que lleva Lady Gaga. Se le llama “extracropped” porque solo tapa la parte más íntima de la mujer dejando todo lo demás al descubierto. Tiene escote de pico con lazada y mangas largas voluminosas con costura fruncida en los hombros y elástico oculto en el escote.

Se vende en color verde con estampado floral y en blanco por 15 euros. En color negro está rebajados a mitad de precio, tan solo 7 euros. Está disponible desde la talla XXS a la XL. Sirve para cualquier plan casual.