El ‘top ventas’ de las rebajas de H&M sigue disponible en España con un descuento del 40%: elegancia a precio ‘low cost’

Quién nos iba a decir que estaríamos ya a mediados de agosto. El verano es nuestra época favorita, pero también la que más rápido pasa, y es que cuando estamos de vacaciones el tiempo se vive de otra forma.

En tan solo dos semanas las rebajas se despedirán de nosotros y eso es señal que el mes de la rutina se acerca. No obstante, aún podemos disfrutar nuestros días al máximo, y también de las rebajas.

Nos hemos dado una vuelta por las tiendas y la web de H&M y hemos descubierto grandes gangas que te encantarán. Te guste una tendencia u otra, H&M tiene disponibles vestidos de todo tipo totalmente rebajados. Vestidos largos, cortos o midi. Elige el tuyo.

Aún hay muchos modelos disponibles que hemos pensado que no se podían quedar en las estanterías como si nada. Son ideales para terminar el verano por la puerta grande.

Y lo mejor de todo, no es solo que los vestidos sean atractivos, sino que además, el precio es ‘low cost’ total. Todos los vestidos que nos han enamorado cuestan menos de 15 euros e incluso algunos no superan los 6 y 8 euros. No nos lo podemos creer, pero es cierto. Lo han visto nuestros ojos.

El primero que queremos destacar, y es que es el que más nos ha enamorado y no queremos que falte en nuestro armario, es el vestido color crema con mangas mariposa. Un diseño midi que se ha convertido en un “top ventas” de H&M estas rebajas.

El vestido de H&M para acabar el verano que no puede faltar en tu armario

“Vestido midi en punto suave con mangas mariposa. Modelo cruzado cosido con escote de pico y costura en la cintura con tira de anudar en un lateral. Cuerpo forrado delante”, informan desde la web de H&M.

Este vestido causa sensación y se encuentra disponible al 40% de descuento.

Se encuentra disponible de la XS a la XXL. De algunas tallas, como la L, quedan pocos artículos. Se encuentra también disponible en negro.