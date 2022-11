El toallero más bonito para el cuarto de baño está en Zara Home por menos de 13 euros

¿Cansada de los accesorios de tu baño? ¿Hace años que no los cambias? Es importante renovar tu hogar e ir adaptándolo a las modas y al confort que tú misma necesitas, para ello no es necesario gastar mucho dinero en artículos de alta calidad en tiendas de alta gama: Zara Home, es la solución.

Una parte importante del cuarto de baño son las toallas ¿qué hacemos con ellas? Si no quieres taladrar los azulejos de tu baño o si no puedes porque estás alquilado y tu casero no te deja, tienes que buscar soluciones para ofrecer la comodidad que todos necesitamos en casa con accesorios funcionales que nos hacen la vida más fácil.

Basta con echar un vistazo al catálogo de Zara Home para tener en casa los mejores complementos con un estilo único y elegante a precios asequibles. En este caso te mostramos esta sencilla y muy útil percha que puedes comprar ahora por menos de 13 euros. Sin duda merece la pena tener y disfrutar de este complemento con su diseño de mármol en el baño o dormitorio para mantener nuestro hogar en orden.

Colgador mármol Zara Home

Si te gusta el estilo vintage y quieres comprar el mejor menaje del hogar a precios asequibles, ahora tienes este tendedero o toallero en el catálogo de Zara Home por 12,99 euros.

Lo mejor de este accesorio es que esta compuesto en un 95% de mármol. El 5% del material restante que encuentras en su interior es de hierro. Para que puedas disfrutar de buena calidad sin invertir mucho dinero.

En este caso mide 5 cm x 8 cm x 5 cm y encajará perfectamente en cualquier rincón de tu hogar. Porque esto te ayudará que en en el baño puedas organizar tu ropa o toallas sin ocupar mucho espacio.