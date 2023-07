Consigue el total look denim más trend del verano gracias a Pull & Bear: ¡te hará un tipazo!

El verano está aquí y con él llegan las tendencias que más nos gustan. Si estás buscando renovar tu armario con nuevas prendas y fondo de armario, que no solo sean estilosas sino también favorecedoras, entonces el look denim total es para ti. Y qué mejor lugar para conseguirlo que en Pull&Bear, la marca de Inditex que siempre está al día con las tendencias más aclamadas entre celebrities e influencers.

El look denim total, o ‘total denim look’, ha estado en el radar de la moda durante varios años, pero este verano, está tomando un protagonismo aún mayor. Se trata de combinar diferentes prendas vaqueras para lograr un look monocromático, donde las texturas cobran un papel importante. Además, su colección de verano está llena de prendas vaqueras, algo bastante característico de Pull&Bear. Hoy te hemos traído un total look denim de esta conocida tienda de ropa, compuesto por un top corset y una falda que te enamorarán.

Top corset vaquero con botones

Este top corset vaquero es una prenda que nos ha enamorado desde el primer momento por su belleza y estilo únicos. Los corsets siempre aportan una sensualidad inigualable y también son tendencia esta temporada, junto al denim adquiere un estilo más casual, con el que podrás lucir un total look denim que dejará a todos con la boca abierta. Si te fijas podrás ver en Instagram multitud de fotos de influencers posando con estos conjuntos vaqueros que tanto juego dan en las fotografías. Su precio es de 22,99 euros.

Este corset denim de Pull&Bear se convertirá en tu prenda favorita este verano. Foto: Pull&Bear

Minifalda vaquera cargo

Esta minifalda de moda de Pull&Bear también mezcla dos tendencias de la temporada, el cargo y el denim, una combinación explosiva que la convertirá en tu prenda estrella del verano. Y es que no paramos de ver por todas partes looks con faldas de tiro bajo que sientan fenomenal y estilizan tu figura. Su precio es de 22,99 euros también.

Esta minifalda denim cargo te sentará fenomenal. Foto: Pull&Bear

Este look es todo un acierto en cualquier ocasión, tanto para el día como para la noche. Puedes llevarlo a la oficina de forma sofisticada con un bolso shopper y unas sandalias. También es ideal para pasear por la ciudad. Si quieres armar un outfit de noche, solo tienes que añadirle taconazos y un bolso de fiesta.

Con este total look denim de Pull&Bear deslumbrarás este verano. Foto: Pull&Bear

Lo mejor de todo es que estás dos prendas únicas, no solo cobran sentido como un total look, sino que las puedes usar por separado y crear nuevos outfits igual de rompedores, dando un significado totalmente diferente a las prendas. Si quieres completar el look te recomendamos un bolso de hombro negro que aporte glamour, como este de Bimba y Lola.

Estamos seguros de que te ha encantado tanto como a nosotros, este total look denim rompedor, elegante y sensual, con el que acapararás todas las miradas en cualquier lugar. Visita Pull&Bear y hazte con él. ¡No te olvides de combinarlos con accesorios tendencia!