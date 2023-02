Tous tiene el collar de plata perfecto para sorprender a tu pareja San Valentín por menos de 50 euros

Todos tenemos fechas importantes con nuestras parejas en las que nos apetece ser detallistas y hacer algún regalo especial. Aunque puede parecer algo sencillo, todo se complica en el momento en el que empiezas a pensar qué podrías regalarle y muchas veces o no te acaba de convencer o se va de tu presupuesto. Ahora que San Valentín se acerca, es el momento de pensar en algún regalo que merezca la pena y Tous tiene justo lo que necesitas.

Si hay algo que siempre es una apuesta segura, es la joyería. Una pulsera fina, unos pendientes de plata, un colgante bonito o algún anillo son siempre buenas opciones, pero pueden ser realmente caros o de mala calidad si no buscamos adecuadamente. Es por eso que este colgante de Tous no ha llamado la atención ya no solo por su bonito diseño, sino también por su asequible precio.

El colgante de Tous bañado en oro ideal para regalar a tu pareja este San Valentín por menos de 50 euros

Se trata de un collar de plata bañado en oro de 18 kilates. Ha sido diseñado con vistas a San Valentín, pero es perfecto para regalar a tu pareja en cualquier momento del año. El colgante está diseñado en forma de una pequeña llave de plata vermeil rosa con rubíes y espinelas de un tamaño de 2 centímetros.

Está confeccionado en plata de primera ley recubierta de oro con un espesor de 3 a 5 micras y sin ningún otro metal entre ambos. Pertenece a la colección de San Valentín de Tous, diseñada para ese día tan especial de febrero que evoca ternura y amor con un toque romántico perfecto para regalar.

Un detalle único con materiales de gran calidad y un fuerte significado romántico con el que acertarás al 100% este 14 de febrero. Si aún no tienes claro qué regalar a tu novia o a tu mujer, Tous puede convertirse en tu gran aliado y este collar pasará a ser uno de los complementos estrella de su joyero.

Al ser una colección de San Valentín, algunos de sus artículos más románticos de otras temporadas están ahora disponibles a un precio muy asequible, por lo que es la oportunidad ideal para sorprender a vuestra pareja en esta fecha tan especial. Este collar está ahora disponible en la tienda online oficial de Tous a un 62% de descuento, ¡con un precio final de 45 euros!