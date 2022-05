El traje de boda de Bianca Jagger replicado por El Corte Inglés

El traje con el que se caso Bianca Jagger con Mick Jagger en 1977 es uno de los trajes de novia más replicados de la historia. Ya que a partir de ese momento fueron muchas las mujeres que decidieron seguir ese camino y no usar vestido en sus bodas. En El Corte Inglés tienen el traje blanco con un gran parecido al de Bianca.

Cada vez son más las mujeres que no se casan con un pomposo y exuberante vestido de novia ya sea por convicción propia o inspirados por personajes como Bianca Jagger o la boda de Carrie Bradshaw (la buena). Un traje blanco puede ser la opción perfecta para casarse y dejar de lado las convicciones más clásicas.

Este traje de la marca de El Corte Inglés Woman Limited, tiene un estampado liso. Este traje de lino esta disponible en blanco y un color tierra. El precio de la chaqueta es de 159 euros mientras que el pantalón cuesta 89.99 euros. Un traje que nos vale para casarnos, ir a la oficina, el bautizo de nuestro hijo…

La clave esta en los accesorios le podemos poner una pamela con velo como Bianca Jagger o unos Manolo Blahnik azules como Carrie Bradshaw (aunque cabe mencionar que su traje era de chaqueta y falda). Este traje de El Corte Inglés es un básico en cualquier armario más allá de poder usarlo como traje de novia.

Sus combinaciones son infinitas, aunque cabe decir que si estás buscando un look para algún acto como una boda y no eres la novia mejor la opción en color tierra. Fuera bromas, si tienes un trabajo donde el dress code es alto este traje puede ser el salvavidas perfecto para cualquier ocasión, una idea si es para un look de oficina sería apostar por una blusa con color. Este traje de El Corte Inglés con alguna prenda de color naranja podría ser simplemente perfecto y con un bolso en la misma tonalidad para un acto.