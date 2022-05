El traje de hombre completo por 129.99 euros en Álvaro Moreno

Con la llegada de mayo los acontecimientos no paran de acumularse bodas, comuniones, bautizos... en definitiva una multitud de saraos inimaginable. Y parece que solo las mujeres pueden encontrar vestidos o prendas perfectas para esa ocasión a un precio más bajo, ahora con Álvaro Moreno podrás encontrar esas piezas para estos actos a un precio muy reducido.

Si buscas un bueno traje, camisa, corbata lo puedes encontrar a un precios increíbles. Tienen la oferta ideal es que no solo será el traje en si de pantalón y chaqueta sino también viene incluido camisa, corbata y pañuelo.

Como este conjunto que te proponemos con esta americana en tejido fil a fil de cierre central simple mediante botones y con cuello y solapa. Bolsillo de ojal en el pecho, tres bolsillos de solapa en la cintura y puños con botones en su terminación. Además de pinzas en el delantero e interior forrado y con bolsillos. Su precio es de 59.69 euros. El pantalón de traje a conjunto es de tejido fil a fil que cuenta con cierre frontal de cremallera y botones personalizados, con bolsillos abiertos en la parte delantera y dos bolsillos traseros con cierre mediante botón y todo forrado interiormente.

En cuanto a camisas la camisa esterilla blanco es un aciertazo ya que después del traje te servirá perfectamente para otras ocasiones donde el dress code sea más bajo. Esta camisa de vestir está confeccionada en tejido de esterilla, con cuello italiano, manga larga con puños simples y logo de la marca bordado en el frontal a contraste. Su precio si el pack es de 29.99 euros.

Las corbatas son algo muy personal ya que hay personas que les encanta arriesgar mucho y otras sin embargo que prefieren estilos más sobrios. Decantándonos por este último y a conjunto con todo este traje, la corbata jacquard en rojo es ideal. Su precio es de 19.99 euros sin el conjunto.

En último lugar pero no menos importa el pañuelo ya que un traje no es completo si no lleva pañuelo, este pañuelo en print azul sobre fondo blanco puede ser una buena opción sino se quiere llevar el clásico pañuelo blanco. Su precio sin el conjunto completo es de 9.99 euros.

Lo mejor de todo es su precio ya que este conjunto de alvaro moreno sin descuento saldría de media a unos 160 euros por lo que es un ahorro importante