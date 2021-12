Uterqüe tira la puerta abajo de la Navidad con un top palabra de honor y pantalón en taffeta con hebilla joya de cristales

Las Navidades ya está aquí. Si todavía no tienes una prenda para estos días ya te ha pillado el toro, no obstante, nosotros hemos llegado para solucionarte la papeleta. En estos días tan especiales del año buscamos prendas vistosas y muy elegantes. Las principales marcas ‘low cost’ ya han sacado sus colecciones repletas de brillo, lentejuelas, colores metalizados y terciopelo. También lo ha hecho Uterqüe, como siempre con un plus más de calidad, a un precio mayor.

¿Quieres un toque moderno?

Los diseños de Uterqüe son amor a primera vista, ha dado en el clavo con todos ellos. Y nos vamos a detener en uno de sus conjuntos porque en estas fechas es mejor optar por un vestido o conjunto, así te olvidas de quebraderos de cabeza a la hora de buscar combinaciones.

Te presentamos un conjunto con mucho brillo que parece recién salido de la pasarela. Un atuendo único, lujoso y especial. Son tres prendas a las que les puedes sacar mucho partido, tanto combinadas como por separado. Un top crop de tirantes confeccionado en tejido de lentejuelas con patrón de rombos multicolor, apliques de plumas a tono color azul en el bajo y diseño fluido, por un precio de 89 euros.

Por otro lado, nos encontramos con un pantalón de tiro alto y pernera ancha fluido, en el mismo tejido y ‘print’, con cinturón a juego de hebilla forrada, en tonalidades azul, verde y rosa, con un coste de 119 euros. Y por último, un poncho de pailletes con hombros caídos, mangas tres cuartos acampanadas y plumas decorando el bajo, disponible a 199 euros como complemento. Las tres prendas se venden por separado.

¿O un toque clásico pero elegante?

Pero si lo que buscas es impresionar con un Little Black Dress también lo tiene Uterqüe. La firma de Inditex ha pensado en absolutamente todos los gustos. Tanto si quieres destacar con mucho brillo o si eres más elegante y sofisticada con el riguroso negro. Los dos atuendos son de lo más glamurosos.

Te presentamos esta opción sutil, sencilla y delicada. Al ser en color negro es una prenda muy versátil y atemporal a la que le saquearemos el máximo rendimiento. Se trata de una combinación de top palabra de honor confeccionado en taffeta, con detalles plisados en el cuerpo, bajo asimétrico voluminoso y adorno de hebilla joya decorada con cristales, en negro, con un precio de 99 euros.

Actualmente éste se encuentra agotado, y no es para menos, no obstante tiene lista de espera, puedes apuntarte. Y a conjunto, un pantalón en el mismo tejido confort, diseño recto de tiro alto con fajín, apertura en el bajo y de corte tobillero, con fit acomodado a la silueta, también en negro, con un coste de 79 euros.