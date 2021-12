Va a ser difícil que llegue a las rebajas de enero de 2022 porque este abrigo de Zara está batiendo todos los récords ahora en España

Algunas marcas ‘low cost’ ya han puesto el cartel de rebajas solo en web y para miembros del club, otros como Zara se resisten. Aunque nosotros ya vamos fichando algunas prendas para hacernos con ellas el primer día. Aquellas que sabemos que indudablemente no llegarán al remate final. En esta ocasión nos centramos en las prendas de abrigo. Quedan tres largos meses de frío por delante.

Ahorra para abrigarte este invierno

Es buen momento para hacerte con el abrigo gris de Zara que combina absolutamente con todo, hemos hecho la prueba y es cierto. Es de las últimas propuesta en Zara, es suave, oversize y con doble botonadura. Si no lo rebajan es más que factible hacerte con él. Una auténtica ganga comfy, Zara (59,95 euros). Preferimos que nos lo rebajen, pero no es una prenda cara.

Parece que este abrigo está agotado en todas sus tallas menos en la XL. Y por lo que vemos a pesar de ser un básico imprescindible, Zara no va a reponerlo. Es edición limitada, así que cuando se acaba no vuelve a formar parte de la colección. Incluso es normal que se acabe, no solo por su belleza, sino porque las piezas son limitadas. Nos dan la opción de hacernos con alguno similar a este abrigo amplio de cuello de solapa y manga larga con bolsillos delanteros de vivo. Cierre frontal cruzado con botones.

Este mismo abrigo también está en otros colores más allá del gris, como el verde oliva, el beige o el azul vigoré. Todos ellos están casi agotados, aunque de alguno todavía puedes encontrar tallas. Por ejemplo, del azul encontramos de la M a la XXL.