No dejes escapar este vestido camisero de Mango Outlet

Encontrar ropa rebajada con la que nos sintamos cómodos es como encontrar un tesoro, es difícil, pero vale la pena intentarlo. Los vestidos negros siempre son un compañero fiable para los momentos elegantes, el tiempo ha demostrado que pocas prendas son tan adecuadas como un vestido negro, pero no todos se adaptan a nuestra figura.

En este caso nos encontramos en Mango Outlet con un vestido camisero sencillo, pero con todo lo que podemos desear para conseguir un look estiloso y pulcro. Prendas que pretenden acentuar la figura femenina de forma sutil y eficaz, con un diseño cruzado, detalles de aberturas y nudos decorativos, elementos que individualmente son perfectos, pero qué juntos son lo más.

Leer más: Acierta con estas tres botas de la nueva temporada de Zara

Vestido camisero Mango Outlet

Tiene un diseño sencillo y atractivo, un escote cruzado que continúa en el resto de la pieza, dejando la parte inferior abierta, lo que nos permite lucir el acabado evasé de la falda. Tiene un sutil cuello solapa que acentúa el escote del vestido, que termina en un lado del cuerpo, con un fruncido que, con un pequeño adorno, llama la atención en esa zona. Este es uno de los pocos que termina con mangas acampanadas.

No cabe duda cuando vemos por primera vez que este vestido es una de esas prendas que no deben faltar en nuestro armario, una prenda que tiene muy poco que ofrecernos porque solo eligiendo los complementos adecuados se convierte en una de estas prendas que elegiríamos para un evento de ‘arreglada, pero informal o como clave para un look espectacular.

Realmente no necesitas mucho, pero agrega unas botas cómodas y algunas de nuestras joyas favoritas para lograr el look perfecto. Podemos elegirlo para llevar un conjunto totalmente negro, pero también es el vestido perfecto para usarlo como base para añadir un toque de color, incluso con los tonos más atrevidos de esta temporada, como el fucsia.

Este vestido, que se puede encontrar en las tallas XXS a 4XL, puedes encontrarlo en color mandarina también, y cuesta 28 euros con un 30% de descuento sobre el precio original.