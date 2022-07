El vestido de Marta Ortega de Zara para debutar por todo lo alto

La presidenta de Inditex Marta Ortega se ha enfrentado a su primera junta de accionistas y para la ocasión ha ido vestida de Zara. Como no es la primera en lucir las nuevas tendencias de y lucirlas de la mejor manera.

El vestido de Zara que ha lucido Marta Ortega es pulido, minimalista y sofisticado pero aún no esta disponible pero en Zara actualmente hay otros diseños que no tienes nada que envidiarle. Como este vestido rústico de paneles, un modelo midi de escote pico y manga corta, con cintura elástica., forro interior y cierre frontal con botones. Este vestido esta volando y no nos extraña nada y es que es el vestido blanco perfecto para la oficina, para las vacaciones o hasta para ir a la playa. Actualmente solo esta disponible en la talla XS y tiene un precio de 35.95 euros.

Otro modelo de Zara ideal es este vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino. Tiene cuello con solapa y manga corta acabada en vuelta, bolsillos delanteros de plastrón y bajo con aberturas laterales. Así como cierre frontal con botones y cinturón trenzado combinado a contraste. Este vestido todavía no está agotado pero esta apunto y es que actualmente quedan muy pocas unidades de la mayoría de tallas. En un color blanco roto este vestido camisero de lino es simplemente el básico de armario perfecto. Su precio es de 39.95 euros.

Otra opción es este vestido midi de cuello redondo y manga larga acabada en puño elástico. Con detalle de bordados perforados combinados a tono, forro interior combinado a tono y cierre frontal con botones. En color blanco este vestido esta disponible en todas las tallas y aunque dista más del de Marta Ortega sigue siendo un aciertazo total para el verano. Su precio es de 49.95 euros.

Con Marta Ortega vestir como la presidenta de una gran entidad está al alcance de todas.