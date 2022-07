El vestido midi de estampado tropical de Mango Outlet para combinar con tus cuñas de yute

Cuando vamos de compras, muchas veces adquirimos ciertos artículos pensando en el outfit completo o en la combinación de estos con otras prendas que ya tenemos en casa y que no sabemos muy bien con qué ponernos. Si tienes en tu fondo de armario unas sandalias de cuña de yute, Mango Outlet tiene la mejor prenda para conjuntarlas.

Los vestidos midi ya sabemos que son todo un must este verano, una prenda que no dejamos de ver en las diferentes cadenas y marcas de ropa y que ahora en rebajas puedes encontrar a precio muy asequibles. Toda la elegancia de un vestido ahora también para uso diario, una opción que no puede faltar en tu armario.

El vestido midi más veraniego de Mango Outlet que podrás combinar con tus sandalias favoritas

En este caso hemos dado en Mango Outlet con un vestido de tipo midi ideal para combinar con cualquier sandalia, especialmente con esas típicas sandalias de cuña de yute que tanto se llevan esta temporada y ya hemos recomendado alguna vez de cara a este verano para eventos o incluso salidas con amigos.

Se trata de un vestido de lo más veraniego gracias a su estampado tropical que lo convierte en una prenda ideal para esos meses más calurosos. Está confeccionado en un 100% de algodón, por lo que se trata de una prenda resistente y duradera fabricada con materiales de calidad.

Tiene un diseño acampanado con un ligero vuelo que le aporta a la prenda movimiento y la hace más favorecedora. Cuenta con un escote con cierre de lazo que sienta genial y tiene unos cómodos tirantes anchos en los hombros para poder llevarlo de una forma confortable y sencilla.

Tiene también un forro interior de algodón que protege la prenda y evita transparencias. Está disponible únicamente en este estampado y color en tallas desde la XS hasta la L en tiendas físicas de Mango Outlet o en su página web a un descuento del 43%, con un precio final de 22,99 euros.