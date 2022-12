Este es el vestido túnica de Zara que aunque no esté rebajado lo querrás

Todavía no sabemos en cuál de las innumerables ocasiones que podemos llevar este vestido nos conquistará más, pero está claro que se convertirá en tu elección favorita para la oficina, salir con amigas o incluso en verano ir a la playa. Y es que este vestido túnica de Zara es tan versátil que te permite crear un look muy original en cada una de estas salidas y no dejarás de llevarlo.

Es cierto que en la temporada de invierno solemos pensar más en botas, abrigos de paño o prendas de punto, pero siempre hay hueco para ir pensando más allá y en el buen tiempo y hacernos con una prenda sedosa y a todo color que nunca pasa de moda.

Vestido túnica Zara

Este vestido es la prenda más deseada por las amantes de las túnicas satinadas. Sus colores lo hacen especial para crear numerosos looks que pueden ser los más bohemios para cada ocasión, los más elegantes o los más hippies, según los complementos -bolso, zapatos, collares- con los que lo combines.

Está disponible en tallas de la XS a la XL y te aseguramos que esta podría ser una de tus mejores compras compras porque su diseño es tan especial que te preguntarán constantemente que de dónde lo has sacado para copiártelo. Tiene un diseño oversize, cuenta con un escote en pico y unas pequeñas aberturas en los laterales. Además, las mangas por debajo del codo hacen que este vestido sea ideal para cualquier temporada.

Su precio es de 40 euros, es la oportunidad perfecta para hacerte con esta prenda que sienta bien a todo tipo de cuerpos. Queda bien con cualquier complemento, una opción es en invierno con botas y biker, ¿no te convence? Pues haz la inversión ahora y podrás estrenarlo cuando las temperaturas nos den algo de tregua.