Victoria Federica sorprende con una peculiar combinación de estampados

La sobrina del rey Felipe sigue su camino para convertirse en una de las tops de Instagram ya cuenta con casi 200.000 seguidores en Instagram ahora en una de las fiesta que inaugura el verano en la capital Victoria Federica ha sorprendido con un look muy alejado de los estilismos a los que nos tiene acostumbrados.

Leer más: El clon de Zara del vestido de invitada más sexy de Victoria Federica

Victoria Federica ha demostrado atreverse con todo hasta con estampados que en un principio podrían no pegar mucho. La royal ha mezclado un top de lunares con un pantalón de estampado de cebra en azul. Y contra todo pronóstico es muy buen look y que ha defendido a la perfección.

Todo el look pertenece a la firma Carolina Herrera, lo que suele ser sinónimo de elegancia. Victoria Federica se esta convirtiéndose en toda un predictora de estilo no para de salir en revista por sus estilismos. Algo que no es de sorprender ya que el amor por la moda le viene de familia y en concreto por su padre Jaime de Marichalar, que es un apasionado de la moda.

Vic ha pasado de pasar desapercibida o intentarlo a acaparar todos los flases por sus constantes apariciones en todo de tipo de eventos y saraos de moda. Sus looks son cada vez más copiados por mujeres de todas las edades da igual si tienes 20. 30 o 40 . Este look que en un principio nos sorprendía también es super copiable ya que en muchas tiendas como en Zara podemos encontrar prendas muy parecidas a esta.

Como este pantalón cargo de tiro alto con bolsillos delanteros de plastrón, con pernera ancha y cierre frontal con cremallera y botones. El estampado animal de este pantalón es muy parecido al que luce Victoria Federica. Y su precio en Zara es mucho más económico 29.95 euros.

Leer más: Noon es la marca de moda entre Victoria Federica y las pijas de Madrid

Y seguro que ya tienes una camiseta básica de lunares en tu armario con el que probar este look de Victoria Federica.