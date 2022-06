El clon de Zara del vestido de invitada más sexy de Victoria Federica

Todos los findes de semana nos deja algún look de invitada digno de ser copiado y este finde semana Victoria Federica la royal de moda en nuestro país ha llevado un look de invitada que es digno de ser copiado.

Leer más: Parfois se lanza al mundo nupcial con unas increíbles opciones para novia

No es la primera vez que Victoria Federica destaca con un look de invitada pero esta vez nos ha sorprendido mucho con un vestido muy sexy muy alejado del estilo al que nos tiene acostumbrados la hija de la Infanta Elena. Este vestido es super noventero una tendencia que confirmamos que ha vuelto gracias a nuestras chicas de Instagram que últimamente no paran de lucir vestidos de este estilo que no nos pueden gustar más.

Esta tendencia noventera ha vuelto gracias a algunas celebrities como Victoria Beckham que en la boda de su hijo lucio un espectacular vestido lencero reviviendo así la tendencia más favorecedora de los noventa. Este tipo de vestidos son súper favorecedores para todo tipo de cuerpos así como para todas las edades por lo que es una apuesta seguro en el armario.

Aunque no hemos logrado saber de donde es el vestido que luce Victoria Federica no es de extrañar que sea bastante caro pero hemos encontrado cotilleando la web de Zara un vestido del estilo con un precio muy tentador. Un vestido lencero satinado de corte midi con escote pico y tirantes finos. Con un detalle de abertura en espalda con tiras y cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Un vestido en un color verde hierba super favorecedor y que tiene que quedar ideal cuando estás un poco morenita. Este vestido tan sencillo es una gran opción para una boda o una graduación ya que al ser super simple y elegante todo queda en los accesorios. Si eres una chica más atrevida unos accesorios como los que propone Zara serán ideales sino unas sandalias doradas también son una gran opción.

Este vestido de Zara que nada tiene que envidiar al de Victoria Federica tiene un precio de 29.95 euros, un precio super barato.