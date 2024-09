La función de Whatsapp que recomienda la OCU para evitar ser víctima de una estafa

A lo largo de los últimos años, el desarrollo tecnológico se ha convertido en uno de nuestros principales aliados en infinidad de campos. Desde el laboral hasta el médico, pasando por un sinfín de aspectos que se han visto mejorados gracias a la tecnología. Sin embargo, como contraparte negativa de estos aspectos, aparecen las estafas online.

Todas las herramientas que hemos recibido a nivel usuarios, también se han multiplicado a la hora de brindar a los ciberdelincuentes diferentes formas de acceder a todo tipo de información personal de los usuarios, hasta tal punto de que, a día de hoy, es muy difícil identificar una estafa. Y por ello en la OCU no cejan en su empeño por advertirnos de todos los peligros.

La última estafa protagonizada por Whatsapp de la que nos advierte la OCU

Prácticamente todas las estafas cibernéticas se dan actualmente por vía telefónica. Existen distintos tipos de estafa entre los que encontramos el phising, el vishing o el smishing, que optan por vías tan tradicionales como las llamadas o los SMS para acceder a información privilegiada de cualquier usuario. Sin embargo, hay que estar siempre alerta, ya que la OCU advierte de la última vía empleada por los estafadores: Whatsapp.

Es cierto que la aplicación de Meta cuenta con un cifrado de extremo a extremo que garantiza casi un 100% de seguridad en su uso. Sin embargo, los ciberdelincuentes siempre encuentran pequeños resquicios con los que colarse. Una práctica que, tal y como informa la OCU, Whatsapp busca eliminar de raíz a través de una útil actualización.

Así puedes evitar ser víctima de cualquier estafa por Whatsapp con un solo clic

La única vía a través de la cual los ciberdelincuentes podían hacer caer a sus víctimas a través de Whatsapp consistía en enviar un mensaje y esperar a que se abriera. Aalgo de lo que los desarrolladores de Meta son conscientes, y precisamente por ello, ahora es posible bloquear a ciertos números directamente desde la notificación, sin necesidad de abrir la conversación ni buscar en los ajustes.

Esto supone una vía rápida de bloqueo de la cual los usuarios de Whatsapp podrán hacer uso siempre que reciban un mensaje digno de sospecha. Y lo mejor de todo es que podrás hacerlo con un solo clic. Una vez que recibas la notificación de un número desconocido, ahora Whatsapp ofrece dos opciones en lugar de solo una: la de ‘Responder’ y la de ‘Bloquear’.

Y esto no es todo, ya que si consideras que se trata de un mensaje de spam o una posible estafa, no tendrás por qué limitarte únicamente a bloquear ese número, sino que también podrás reportarlo a la propia aplicación. Una denuncia que recibirán en las oficinas de Meta y, en caso de determinar que efectivamente se trata de un número nocivo, cancelarán su cuenta, evitando que cause daños a otros usuarios menos prevenidos.