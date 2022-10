Estas zapatillas Blazer Mid’77 de Nike están casi a la mitad de precio

El baloncesto es uno de los deportes que más ha hecho porque muchas de las zapatillas que nacieron en las canchas vistan ahora los pies de medio mundo. Sneakers como las Converse Chuck Taylor All Star, las Puma Clyde, que calzaron al icónico Walt Frazier, base de los New York Knicks, y, más tarde, en Nike (con permiso de la línea Air Jordan) las Blazer Mid ‘77.

Este modelo nació en los años 70 y fue bautizado así debido a los Trail Blazers de Portland, equipo de esta ciudad de Oregón, el mismo estado en el que la multinacional estadounidense tiene su sede. Y, por supuesto, también las lució otro jugador.

En este caso, George Gervin, apodado The Iceman, que compitió en la NBA en las filas de los Virginia Squires, San Antonio Spurs y Chicago Bulls. Las zapatillas fueron, tal y como anuncia Nike, “clásicas desde el principio” y, ahora, con el diseño mejorado, se pueden elegir en hasta 10 colores.

En la página web de Nike hemos encontrado estas en color hot curry que te van a encantar, no solo por el color o sus características, sino por su precio ¡están al 40% de descuento!

Nike Blazer Mid’77

Las zapatillas Nike Blazer Mid ‘77 Vintage aprovechan el look clásico de las sneakers originales, concebidas para jugar al baloncesto. Así, este calzado cuenta con una parte superior de piel de ante y material sintético, que añade más comodidad y sujeción, e incorpora unos revestimientos cosidos con costuras visibles con el objetivo de ofrecer un estilo más vintage.

La mediasuela es una de las zonas mas destacadas de este calzado y merece la pena detenerse en ella, ya que su apariencia antigua y en contraste hace que destaque y le otorga un aspecto tan llamativo como retro. Otro detalle que hace únicas a estas zapatillas es su lengüeta con espuma expuesta, siempre buscando ese aire vintage de los orígenes y para que parezca “que llevas años guardándolas”.

No tenemos ninguna duda de que estas zapatillas colgarán el cartel de sold out muy pronto, en algunas tallas ya están agotadas a sí que no dudes en entrar en la página web de Nike y comprarlas por tan solo 71,97 euros.