Las zapatillas de running low cost de Decathlon por menos de 10 euros

El running es algo más que un deporte: un modo de vida saludable. Salir a correr por la mañana, por la tarde o por la noche. Además de una práctica y un deporte que nunca pasa de moda, nos ayudará a perder kilos y mantenernos en forma. Y una parte fundamental del running son los pies… Aunque muchas otras partes del cuerpo intervienen, los pies son los que más sufren en este ejercicio.

Y aunque como todo, existen tipos y tipos de productos, no hace falta gastarse un dineral en unas zapatillas para salir a correr. No te impulsarán ni correrás más rápido por llevar unas u otras. Quizá te ayudan a amortiguar, pero poco más que eso. Por ello, no hace falta gastarse demasiado dinero si estamos empezando en este mundo del running.

Estas son las zapatillas de running por menos de 10 euros del Decathlon

Si estamos buscando algún modelo de zapatilla que sea económica pero eficiente, uno de los primeros lugares o tiendas en los que deberíamos buscar es Decathlon. Sus productos destacan por ofrecer lo más básico, sin excentricidades y al mejor precio que podemos imaginar. Por eso hoy os traemos unas zapatillas de running low cost de la famosa tienda deportiva… ¡por menos de 10 euros!

Zapatillas running low cost Decathlon

Son una zapatillas de corte deportivo de la marca Kalenji, con una suela blanda de espuma blanda para garantizar la amortiguación y la absorción de los impactos en la planta del pie. Se llama Run Cushion, y está concebida para el running, ya que, tras cada impacto contra el suelo genera una onda de choque que se corresponde a aproximadamente 3 veces tu peso.

Zapatillas running low cost Decathlon

Por el resto, nos encontramos con una zapatilla disponible para hombre y mujer, en varios colores como el rojo, negro, rosa o azul. El precio de este modelo ha bajado desde los 18,99 euros hasta los 9,99 euros para hombre y para mujer. Algunos de los colores no llevan aparejada esta oferta, pero sí la mayoría, y están disponibles desde las tallas 36 a la 42.

Zapatillas running low cost Decathlon

Esta es sin lugar a la dudas la oportunidad que estabas esperando para comenzar a sumar kilómetros