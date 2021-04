Zapatos de H&M inspirados en ‘top ventas’ de Celine de 800 euros

Los mocasines, que ya fueron tendencia en otoño, vuelven con fuerza esta primavera. Este calzado es ideal para épocas de entretiempo. Porque ya no es tiempo de acudir con botines a la oficina, pero es demasiado pronto para lucir sandalias. Y aquí es donde los mocasines encajan perfectamente.

Entre los modelos más populares destacan los de Celine. Unos mocasines muy elegantes ideales para ocasiones especiales que, gracias a su tacón cuadrado, no serán un problema si te toca caminar. No obstante, su precio no es para cualquiera. Cada par cuesta 800 euros. Sin embargo, puedes encontrar una versión ‘low cost’ por solo 39,99 euros.

Leer más: Estas zapatillas New Balance para hombre son las más vendidas de Amazon

Así es el icónico calzado de Celine

El diseño de Celine son uno de sus calzados estrella. Son de color negro (aunque también hay versiones en otros colores) y cuentan con detalles blancos en perfecto contraste. Se completan con detalles metálicos en la zona de la hebilla.

Mocasines con tacón de Celine

Estos mocasines de Celine están fabricados en piel sintética, lo que facilita su limpieza y respeta el medio ambiente.

Sin embargo, como decíamos, ahora puedes hacerte con una versión ‘low cost’ de estos mocasines valorados en 800 euros. La posibilidad la brinda la mutinacional H&M. Y con ellos lograrás el mismo estilo y la misma elegancia que con los de Celine.

H&M se inspira en Celine para sus mocasines con tacón

En este caso hablamos de unos mocasines de piel sintética que como característica licen una trabilla decorativa en el empeine, la costura delantera y la costura decorativa alrededor de la suela.

Mocasines con tacón de H&M

La plantilla y el forro también son de piel sintética. Y el tacón, cuadrado, mide 7,5 cm y, como la suela, es de goma termoplàstica.

Estos mocasines con tacón de H&M estñan disponibles en tallas qu van de la 35 a la 42. Y recuerda que su precio es de 39,99 euros pudiéndolas comprar en las tiendas físicas o en la página web.