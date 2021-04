Gucci, Louis Vuitton y el resto de marcas premium saben muy bien que marcas como H&M, Zara o Mango no son precisamente rivales directos. Entre otras cosas porque el target al que van dirigido las firmas premium no es que sea el mismo que el de marcas con precios mucho más ajustados.

Eso no implica que en los últimos años sean cada vez más las prendas que arrasan en H&M, entre otras, y que bien podrían aparecer en buena parte de los catálogos de las más VIP.

Muchas de ellas están inspiradas precisamente en prendas icónicas, ya sea de Gucci, Prada o cualquiera de las otras marcas top. Otras, en cambio, parte de ideas tan revolucionarias como exitosas.

Las sandalias ‘low cost’ de H&M

Un buen ejemplo de ello son unas sandalias de H&M que, desde luego, no están dejando indiferente a nadie. Entre otras cosas porque, como bien podemos ver en las imágenes, su diseño no es que sea precisamente de esos que no llaman la atención. Tampoco su color.

Estamos ante unas sandalias que está arrasando entra las influencers más top y que, como no podía ser de otra forma, son ya un desafía por parte de H&M a las firmas más premium del mercado.

Entre otras cosas porque, más allá de su llamativo y atractivo diseño, estas sandalias forman parte de la colección Innvation Science History, una colección en la que todas las prendas se han fabricado con productos eco-friendly y en muchos casos innovadores.

Estas sandalias, de hecho, están fabricadas con piel sintética vegana elaborada a partir de hojas de cactus. Sandalias atractivas y ecológicas que están arrasando en H&M. Es más, son ya varias las tallas que se han agotado en la tienda online, el único punto de venta de este modelo.

Con un precio de 100 euros, estas sandalias de H&M se van a convertir en una opción ‘low cost’ para las que busquen emular a las más VIP y de paso hacerlo de una manera sostenible.