Los zapatos de tacón de Maripaz perfectos para tu próximo evento

Maripaz es esa zapatería que nos resuelve siempre todo ya que busquemos el calzado que busquemos siempre lo encontramos en Maripaz a un muy buen precio. En esta ocasión cotilleando su web hemos encontrado unos tacones que son perfectos para tu próxima boda o comunión o para lo que sea en realidad.

Y es que sin ningún tipo de duda el morado es el color de la temporada y ahora por solo 25.99 euros puedes hacerte con unos taconazos perfectos para mil y una ocasiones. Estos zapatos en ante y con un tacón de 8 cm son ideales para todo por su sencillez dando todo el protagonismo al color.

Si te encanta seguir las tendencias y eres una apasionada de la moda ya sabrás que una muy buena forma de combinarlo es con el otro color de la temporada, el naranja. Un vestido en color naranja o un traje pueden ser muy buena opción. Aunque la cosa no queda así y es que hay muchas más opciones otra de ellas es el color amarillo una combinación más clásica y típica pero que sigue teniendo unos resultados increíbles.

Este modelo de Maripaz no solo esta disponible en morado también tiene otras opciones de entre las que destaca el modelo en color verde otro color muy en tendencia y que casualidad que las combinaciones más en tendencia con este color sean el morado y el naranja. Unos colores muy potentes y alegres que son una muy buena opción para combinar juntos.

Si por el contrario te gusta un estilo más sencillo este modelo de Maripaz en ambos colores es una buena opción para dar ese toque de color a tus looks. Por un lado puedes hacerlo con un look total blanco que es siempre un aciertazo y una buena opción para ir a la oficina y dar ese toque mas chic a tu look.

En Maripaz tienes muchas opciones para renovar tu calzado está temporada.