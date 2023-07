Los zapatos de vinilo vuelven pisando fuerte esta temporada: ¡te traemos algunos modelos rebajados!

Desde hace unos cuantos años la moda del vinilo se implantó en el mundo del calzado. Comenzamos a ver a celebrities e influencers con ellos. En verano la gente empezaba a combinarlos con vestidos coloridos y conjuntos atrevidos, pues siempre conseguían un aspecto único y radiante con ellos. No podemos obviar que en el verano de 2023 esta moda es una de las más arraigadas, por la elegancia que desprenden y lo bien que completan cualquier look.

El modelo que más vimos los veranos anteriores fue el de varias tiras y tacón ancho, pero ahora los stilettos están tomando el relevo ¡Y de que forma! Hoy hemos decidido traerte toda una selección de zapatos de vinilo rebajados al mejor precio para que puedas lucir todos tus outfits con estilo, como una auténtica estrella de cine.

Zapatos de tacón de vinilo de estampado animal

En primer lugar, hemos elegido estos zapatos de salón de vinilo de Zara, con estampado de animal print. Una combinación de dos tendencias que ha conseguido un resultado increíble con estos tacones que crearán una necesidad en cualquier adicto a la moda. La altura del tacón es de 9cm y puedes usarlos tanto para un evento como para ir a la oficina.

Son tan versátiles que no podrás evitar ponértelos a todas horas. Lo más sorprendente de todo es el precio al que están rebajados estos tacones y es que Zara trae rebajas muy suculentas esta temporada. Podrás obtenerlos por tan solo 15,99 euros.

Estos bonitos tacones de vinilo están rebajados en Zara. Foto: Zara

Sandalias de tacón de vinilo

En segundo lugar, te hemos traído el modelo con el que se inició esta aclamada tendencia. Se trata de unas sandalias con dos tiras gruesas y tacón ancho de solo 5,2 cm de Pull&Bear, que están rebajadas por segunda vez y su precio es de 15,99 euros. Destacan por su comodidad y su facilidad para ser combinadas con cualquier tipo de outfit. ¡Se convertirán en un básico para ti este verano!

Las sandalias de vinilo de Pull&Bear rebajadas al mejor precio. Foto: Pull&Bear

Zapatos de vinilo atados al tobillo

No hemos podido evitar mostrarte también estos originales zapatos de MaryPaz. ¡Nos hemos quedado perplejos con su precio! Se trata de un tacón en punta y de 7,4 cm de altura, atado al tobillo con efecto vinilo y en tonalidades beiges, capaz de enamorar a cualquiera. Con las rebajas, se quedan tan solo a 9,99 euros (antes valían 29,99 euros).

Estos zapatos de vinilo de MaryPaz están rebajados. Foto: MaryPaz

Zapatos de tacón destalonado de vinilo

Otros tacones de Zara que también tenían que estar presentes en esta selección son estos zapatos de tacón bajo (7 cm) destalonado en vinilo, acabados en punta y con una bonita tira trasera con brillos. El precio también es de 15,99 euros tras ser rebajados dos veces y teniendo un precio inicial de 39,99 euros.

Estos elegantes zapatos de vinilo están rebajados en Zara. Foto: Zara

Si has alucinado tanto como nosotros con la calidad y con lo bonitos que son estos zapatos, y encima al precio tan reducido al que están, no dudes en adquirir cualquiera de estos modelos antes de que se agoten. Te aseguramos que no durarán mucho a este precio ¡Así que no pierdas la oportunidad de obtener estos zapatos únicos para tu fondo de armario!