Zara tiene el abrigo de la temporada: paño y con diseño capa

No hay ropa que pensáramos descartada u obsoleta que no pueda volver a la vanguardia de la moda actual. En las últimas temporadas, hemos visto un regreso de corsés y bustiers rediseñados hasta mitones de piel que parecían de principios del siglo XX. Ahora que acaba de empezar la nueva temporada de invierno y abrigos, vuelve a escena otra prenda: la capa.

Aunque las capas están volviendo a la moda de invierno con cierta regularidad, su utilidad práctica no se ha estabilizado en los últimos años, algo que podría estar a punto de cambiar porque hemos encontrado en Zara una fusión que nos encanta: abrigo de paño más capa. Este tipo de prendas es una gran inversión, ya que en esta temporada necesitamos prendas que sean agradables de llevar.

Abrigo oversize Zara

Se trata de un abrigo capa de color beige clarito y de lana que es un híbrido perfecto y elegante. Estamos seguras que se encuentra en la wishlist de muchas de las fashionistas, y es que no nos extraña porque sabemos que se va a agotar en poco tiempo. Sobre todo cuando en un mes comiencen las rebajas y todo el mundo se vuelva loco.

El precio de esta maravilla es de 139 euros, un poco más caro que los abrigos habituales que encontramos en la colección, pero merece la pena. Por lo tanto, no hay nada más que podamos hacer para convencerte de que inviertas en él, de lo contrario, te arrepentirás en el futuro, cuando ya no queden tallas de la XS a la XXL.

Así que no esperes más, las grandes oportunidades no esperan a nadie y estamos muy contentas de haber llegado a tiempo -aún está disponible en todas las tallas-. Es hora de empezar bien el año, con este diseño absolutamente perfecto para estas Navidades.