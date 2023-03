Zara sabe que el blanco es el color de la temporada y lanza esta prenda que no te vas a quitar

A todas nos hacen los ojos chiribitas cuando vemos una prenda especial, una camisa estampada o una bomber con lentejuelas, pero salvo estas excepciones lo mejor es invertir en prendas básicas y de lo más atemporales. Si dicha prenda puedes combinarlo tanto para un outfit casual como para un evento más formal, tu dinero estará bien invertido.

La gran empresa de Inditex, Zara, tiene los mejores pantalones para esta temporada. Es un diseño muy estiloso que luce elegante y al mismo tiempo marca tendencia. Además, es, como decíamos anteriormente, una prenda que combina con todo, desde blusas, prendas de punto hasta chaquetas.

No solo por la versatilidad que tienen, sino por su color, estos pantalones será un must have esta primavera, gracias a ellos podrás crear looks tanto para ir al trabajo, como para salir con tus amigas a cenar.

Pantalón parachute Zara

Se trata de unos pantalones de corte recto y pernera ancha muy cómodos y favorecedores. Son de cintura media, por lo que además de seguir las tendencias de las temporadas pasadas, creará un efecto de vientre plano que nos encantará. Se diferencia de los demás por tener el bajo ajustable con stopper, otro must have de la temporada.

Un pantalón en color blanco que está triunfando en Zara, disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la XXL. Si quieres llevártelo a casa, tendrás que darte prisa, ya que no creemos que dure mucho dado el poco stock que avisan en la página web que queda.

Tiene bolsillos delanteros en el lateral y cierra la parte delantera gracias a su cintura elástica con cordón, y su precio no podía ser mejor porque cuesta tan solo 29,95 euros. Con esto, Zara nos demuestra que no hace falta gastarse un dineral para llevar las tendencias.