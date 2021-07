Zara convierte en oro todo lo que toca la reina Letizia: el pantalón de 29,95 euros que triunfa en la realeza

A la reina Letizia siempre le ha gustado ir a la última moda y marcar tendencia con los modelitos que luce en sus apariciones públicas. Y no siempre las marcas que luce son de alta costura.

En este sentido, Zara es una de las firmas fetiche de la consorte. A la ex de Televisión Española se le ha visto en numerosas ocasiones luciendo piezas dela firma de Amancio Ortega. Prendas que se acaban convirtiendo en oro, pues son muchas consumidoras las que acuden a Zara para obtener esa blusa o ese pantalón que la esposa del rey Felipe VI mostró en su último compromiso.

La reina Letizia crea tendencia

Pero atención, porque Letizia no solo crea tendencia entre las clientas de a pie. Otras miembros de la realeza también hacen como la reina y echan mano del catálogo de Zara para crear sus combinaciones.

Una de ellas es Victoria Federica, a la que recientemente vimos con unos vaqueros verdes muy llamativos que puedes encontrar en la cadena gallega de moda ‘low cost’. Y ojo a su precio, porque solo cuestan 29,99 euros.

Estos pantalones vaqueros lucen un estilo Wide Leg con una pernera muy ancha y un corte alto en la cintura que estiliza la figura de quien lo lleva produciendo un efecto que parece que las piernas sean más largas.

Vaqueros verdes de Zara

Los vaqueros verdes de Zara triunfan en la realeza

En su caso, Victoria Federica lo llevó en el desfile TELVA que tuvo lugar en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid. Y lo combinó con una blusa de manga corta con estilo abullonado de Zara, un bolso de Chanel y unos zapatos de Manolo Blahnik.

Pero ojo, porque estos pantalones no solo son combinables con looks más sofisticados. También son aptos para llevar en un look más informal como el de la princesa Alexia de Holanda. En este caso, la joven llevó estos vaqueros verdes en el posado familiar anual en los jardines del Palacio Huis ten Bosch en La Haya, y lo combinó con unas zapatillas deportivas Nike Air Force y un top blanco muy sencillo.