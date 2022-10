Zara estrena lista de espera con este dos piezas satinado ideal

La rapidez con la que el gigante de Inidtex, Zara, crea nuevos diseños es impresionante. Todas las semanas podemos disfrutar en tienda de prendas nuevas y totalmente actualizadas. El hecho de que exista tanta diversidad hace difícil averiguar qué prendas van ha convertirse en tendencia absoluta. Sin embargo, y aunque cueste creerlo, esto ocurre y sucede con frecuencia.

Y cómo no íbamos a caer en la tentación de esta maravilla de conjunto de dos piezas por su diseño, color, forma y precio. Apostar por un traje sastre es sinónimo de éxito. Tanto para acudir a la oficina como para una reunión con amigas, un evento o caminar por la alfombra roja. Y así lo han demostrado famosas de la talla de Penélope Cruz o Anne Hathaway.

Los sets de pantalón y blusa son tu aliado perfecto para la temporada. Un total look fácil, casual y, sobre todo, elegante, que te hará salir de cualquier apuro e ir siempre adecuada a la ocasión. Entre las últimas novedades de Zara de esa semana hemos descubierto un total look que está arrasando ¿Las razones? Un conjunto versátil, favorecedor, cómodo y, por supuesto, de lo más ideal. Vas a sentir amor a primera vista en cuanto lo veas. Date prisa si te gusta porque está colgando el cartel de sold out en varias tallas.

Leer más: Zara tiene un vestido negro perfecto para quieras ganar en elegancia por 22 euros

Conjunto satinado Zara

Este conjunto bestseller de Zara se trata de un dos piezas de camisa de cuello con solapa y escote pico. También posee manga larga acabada en puño con aplicación de eslabones dorados y un cierre frontal con botones. De otro lado, está el pantalón de tiro alto con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda con pernera ancha. También incluye cierre frontal con cremallera. Sin duda, un diseño de lo más favorecedor y cómodo.

Ambas piezas de este conjunto son de un ideal color borgoña. El precio de la camisa es de 35,95 euros al igual que el pantalón. Un total look que está arrasando. Y, no nos extraña, ya que es igual de apto para llevar con taconazo en una ocasión elegante o para lucir con unas deportivas en un evento más casual.