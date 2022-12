Zara tiene el conjunto pantalón con estampado retro que está arrasando este invierno

Una de las tendencias de esta temporada es lo retro. Podemos definirlo como una reinterpretación del estilo de los 60 y el estilo de los 70, una década marcada por el reflejo de la libertad a través de la estética. Eso significaba total libertad de diseño y colores fantasía. Por ahora, catalogaríamos la inspiración de estas prendas como una especie de combinación de pop art de los sesenta y estampados psicodélicos en colores vivos y estampados geométricos.

Todo vuelve a estar de moda, sí, pero el estilo que vuelve siempre se actualiza con las tendencias actuales para que poco a poco lo vayamos introduciendo en nuestro armario. Prueba de ello es una de las últimas novedades de Zara que incorpora todas las tendencias modernas, pero sobre todo un estampado retro. Es un traje de pantalón que enamora a cualquiera. Y es que, esta pieza encaja a la perfección con su estilo desenfadado y actual, una prenda con la que pondrías asistir tanto a un evento o para el día a día.

Traje estampado retro Zara

Se trata de un total look de blazer y pantalón, y es que en la últimas temporadas los conjuntos han sido el verdadero protagonistas en los armarios de las fashionistas. Este tipo de trajes de dos o tres piezas, que conforman un outfit completo, es considerado el favorito de las que más saben de moda. Y esto no es de extrañar, porque además de halagadores, también son muy prácticos. Ten en cuenta que puedes usar el look en conjunto o cada prenda individualmente.

Ambas piezas tienen el mismo estampado retro con flores y motivos geométricos en mostaza y negro. La chaqueta es una americana con cuello vuelto y manga larga con hombreras. También tiene bolsillos delanteros de solapa con cierre de botón. El precio de esta prenda es de 49,95 euros.

Por otro lado, tenemos pantalones acampanados de cintura alta, cintura elástica y bajo acampanado. Se abrocha en la parte delantera con cremallera y botón interior. El precio de esta prenda es de 29,95 euros. Sin duda, uno de las total looks más originales y bonitos que hemos visto en Zara en mucho tiempo.