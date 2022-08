El conjunto de Zara para mujer con el que arrasarás en los eventos especiales por poco más de 30 euros

Con los cambios de estación vienen también las renovaciones de armario. La ropa de temporada del año pasado quizás ya se ha quedado un poco anticuada y como las modas van y vienen nunca está de más actualizar un poco tu fondo de armario con los conjuntos básicos que podrían sacarte de un apuro y qué mejor que Zara para esta renovación.

Leer más: Las sandalias de tacón más llamativas de Zara que parecen sacadas de una marca de lujo

Ya no solo hablamos de ropa de diario, sino también tener preparado un conjunto ideal para las ocasiones más especiales. ¿Cuántas veces ha surgido un evento o una cena y no sabías qué ponerte? Tener reservado un outfit para que estas ocasiones no te pillen de sorpresa, siempre es una buena opción.

En esta línea, hay un conjunto en las rebajas de Zara que nos ha llamado especialmente la atención. Se trata de tres prendas que combinan en tejido y estampado y juntas conforman el look ideal para ir a tus eventos especiales de este verano e incluso a bodas o comuniones.

Lo especial de este conjunto es que no sólo podrás utilizar las prendas juntas, sino que podrás combinar las tres con una infinidad de posibilidades para formar looks muy diferentes. Por ejemplo, si combinas el top con unos vaqueros tendrás un look de lo más casual y si te pones la chaqueta con un vestido liso le darás un aire más suave y dulce.

Estas son las prendas por separado que propone Zara para este conjunto tan ponible, elegante y versátil que seguro que te encantará.

Top estructura con bordados

Es un top muy sencillo a la par que elegante. Es estilo bustier de escote corazón y hombros descubiertos con un toque sugerente que le da una suavidad muy particular. Tiene detalles de bordados florales en su costura combinados a contraste. Cuenta con un cierre lateral con cremallera oculta en la costura que hace que se ajuste a la perfección a tu cuerpo.

Está confeccionado con un 97% de algodón y un 3% de poliéster, un material de calidad que hace que sea muy cómodo y resistente. Podrás combinarlo con su pantalón a juego o con unos vaqueros para darle un toque más casual. Podrás adquirirlo en todas las tallas desde la XS hasta la XL en cualquier tienda de Zara o en su página web por 9,99€.

Pantalón estructura bordados

Es un pantalón muy elegante que podrás combinar de múltiples formas para darle un toque muy suave y formal a tu outfit. Se trata de un pantalón de tiro alto con bolsillos laterales y bolsillos falsos de vivo en la parte trasera. Tiene un tejido con flores bordadas combinadas a contraste y un cierre frontal con cremallera y ganchos metálicos para que se ajuste perfectamente.

Con su bajo ancho y su tela de caída suave confeccionada mayoritariamente en algodón, es una prenda muy cómoda y ponible que te ayudará a elegir el outfit ideal en los eventos más especiales. Está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XXL en cualquier tienda de Zara o en su página web por 9,99€.

Chaqueta estructura don bordados

Esta chaqueta es también muy elegante pero además te ayudará a darle un toque muy suave y formal a tus outfits. Puedes combinarla a la perfección con todo tipo de prendas desde vestidos hasta vaqueros, por lo que podría llegar a convertirse en un imprescindible en tu armario. Es una chaqueta corta de manga larga con detalles de bordados combinados a contraste.

Cuenta con acabados de pasamanería a tono que le dan ese aire formal y de calidad. Tiene un cierre de botones tipo joya en la parte delantera de la prenda, muy cómodos de abrochar a la par que elegantes. Está confeccionada con un 98% de algodón que le da esa comodidad y suavidad tan característica. Podrás adquirirla en todas las tallas desde la XS a la XXL en cualquier tienda física u online de Zara por 12,99€.

Hazte con le conjunto al completo o adquiere alguna de estas prendas para combinarlas de la forma que mejor se adapte a ti y a tu estilo. Este total look de Zara podría salvarte en esas ocasiones especiales en las que no tienes claro qué ponerte. ¡Y qué mejor opción! Date prisa, ya comienza a agotarse en gran parte de sus tiendas e incluso en su página web.