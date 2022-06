Zara Home acaba con la falta de espacio de tus armarios

En lo referido a la decoración de interiores y al aprovechamiento del espacio en nuestro hogar, son muchos los factores a tener en cuenta. Sin embargo, y sobre todo al pensar en lo segundo, se antoja más que necesario apostar por objetos prácticos que sean útiles y acompañen la estética del resto de la casa. Un apartado respecto al que en Zara Home son expertos.

Y es que en la plataforma de Inditex podemos encontrar un sinfín de elementos que nos servirán no solo para dar un aire diferente a todas y cada una de las estancias de nuestro hogar, sino también para ubicar en lugar estratégicos artículos que servirán en gran medida para hacernos la vida un poco más fácil.

Es tendedero perfecto para ahorrar espacio

Y el ejemplo de esto que os estamos contando, es el tendedero plegable de Zara Home del que os vamos a hablar hoy. Un artículo pensado para interiores que, a diferencia de la mayoría de productos de su estilo, no deja a un lado lo estético en detrimento de la utilidad.

El tendedero de pared de Zara Home, disponible por 89,99 euros.

Se trata de un tendedero que cuenta con un sencillo mecanismo de barras en las que podemos colocar la ropa para que se seque, elaboradas con un material de madera sin barnizar, con el objetivo de que la ropa no sea expuesta a manchas, y sujeto por una estructura metálica pintada en color crema.

Esta gran preocupación por el aspecto estético permite que este tendedero de Zara Home pueda formar parte de cualquier habitáculo de nuestra casa sin que quede feo, ya que, a simple vista, parece un elemento más de decoración de la casa, por lo que no será necesario evitar que se vea si llegan invitados.

No obstante, lo estético no es lo más importante de este producto. Y es que también destaca por una enorme sencillez a la hora de brindarnos armas para ahorrar tiempo. Lo podemos colocar en cualquier pared de nuestro hogar gracias a un sencillo anclaje, y una vez que la ropa esté recogida, podremos plegarlo sobre sí mismo para que no ocupe espacio.

Un producto de interiores al que a día de hoy no le hemos encontrado rival, y que podréis encontrar tanto en cualquier establecimiento físico como en la web de Zara Home por un precio de 89,99 euros. Una opción útil y estética que le dará a nuestro hogar y a nuestras tareas rutinarias un toque totalmente distinto.