Zara imita el bolso de Gucci tendencia esta primavera

Gucci es una de las marcas mejor valoradas por los y las que buscan prendas de ropa y complementos exclusivos y de altísima calidad. Es una de las firmas preferidas de aquellos y aquellas a quienes les gusta ir a la última luciendo artículos para los más exigentes, tanto por diseño como por calidad de materiales.

Una de las piezas más buscadas y solicitadas de Gucci es el ‘Botanical floral tote bag’. Se trata de un bolso estampado con flores vintage que evocan a los años 80.

Botanical floral tote bag

El bolso de Gucci más difícil de encontrar

El ‘Botanical floral tote bag’ está fabricado en Italia. Cuenta con una silueta lona de algodón en su exterior y dispone de dos asas en la parte superior. Está recubierto con efecto brillante y estampado con el logo de la firma, mientras que el interior está estructurado con una base de lona beige. Un diseño ideal para la primavera y que no pasará de moda.

No obstante, es una pieza que te costará mucho de encontrar. Es difícil que no esté agotado en la web y en las tiendas físicas. Y cuando está disponible, su precio no es barato precisamente. Hablamos de 590 euros.

Zara imita el ‘Botanical floral tote bag’ de Gucci

No obstante, es posible encontrar un modelo muy similar y mucho más económico, y que además no suele estar agotado. Lo puedes encontrar en Zara.

Su nombre es ‘Shopper tul bordado flores’, y se presenta con unas medidas de 31,5 cm de alto, 30 cm de ancho y 1 cm de fondo. Como el de Gucci, cuenta con un estampado de flores muy atractivo y también con las dos asas superiores.

Shopper tul bordado flores

Y atención a lo mejor: su precio. Está disponible tanto en la página web como en las tiendas físicas por un atractivo coste de 25,95 €.