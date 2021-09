Zara rescata los jeans que llevaron muchas madres de los años 90 en España

Si hablamos de moda, cabe decir que los años 90 hicieron mucho daño. Seguramente más de una vez, al repasar las fotos de entonces, te habrás cómo era posible que llevaras aquella ropa, o cómo se atrevía tu madre a salir a la calle con ciertos atuendos.

No obstante, ya sabes que las modas siempre vuelven. Y también que lo retro está de moda. Y aunque no fuera la mejor década estilísticamente hablando, hay tendencias que regresan de vez en cuando para recordarnos de donde venimos. Por suerte, no son las hombreras.

Zara recupera una moda de los años 90

Lo que se ha recuperado son esos típicos jeans que llevaban muchas madres en los años 90.

Aquellos de pierna delgada y tiro alto que ajustaban la cintura y perfeccionaban la figura. Un estilo de pantalón que ha recuperado Zara para uno de sus últimos lanzamientos.

Se trata de los jeans bautizados como ‘The 90’s mom fit’, que vendría a traducirse como el ‘estilo de la madre de los años 90’.

Y lo cierto es que con solo verlos da la sensación de haber subido a una máquina del tiempo.

Cómo no, estos jeans cuentan con un diseño de pierna delgada que hace que parezcas más alta, así como con un corte superior de tiro alto se que ajusta a la cintura.

Con todo, estos jeans consiguen perfeccionar la figura de quien los lleva, logrando una línea espectacular.

Por otro lado, estos jeans de Zara cuentan con hasta cinco bolsillos y se completan con un cierre con cremallera y un botón metálico en el frontal.

Asimismo, estos jeans de Zara que evocan los años 90 están disponibles en tallas que van de la 32 a la 46, con lo que será difícil que no encuentres unos que se adapten a tus medidas.

Están fabricados con algodón al 100%. Mientras que su precio es de 29,95 euros.