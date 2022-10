Zara tiene el vestido largo que disimula tripita y sienta como un guante

Pese a que esta temporada las marcas parecen haberse puesto de acuerdo en que todas luzcamos abdomen, lo cierto es que esta tendencia no se adecua ni a todas las tallas ni a todas las edades ni, por supuesto, a todos los gustos. Uno de los grandes hit de los 90 era precisamente el lucir tripa tanto en partes de arriba como en partes de abajo. De esa época quedaron los pantalones de tiro bajo y los crop top. Y como el 2022 parece un espejo que de 1990 en cuanto a moda se refiere, ese mismo patrón es lo que hoy estamos viviendo como todo un boom.

Sin embargo, y siendo realistas, no todas las mujeres se encuentran cómodas con esta tendencia. Lo cierto es que, llegado un determinado momento y por diversos motivos dependiendo el caso, puede que la tripa no sea una de las partes del cuerpo que más apetezca enseñar. Para las afortunadas que pueden presumir de vientre plano, no la mayoría, sin duda puede ser una opción ideal. Para las que no estén en este mood hay variantes ideales como crop top con pantalones de tiro alto. Y para las que estén en el polo opuesto y lo que quieren es disimular un poquito esa tripita de más, hay aliados perfectos, los vestidos.

Por eso, Zara ha unido todas estas peticiones para confeccionar uno de los vestidos más bonitos y cómodos de toda la temporada. Es un vestido de corte largo, ceñido al cuerpo y que vas a poder llevar de noche o de día, triunfando con el mismo estilo.

Vestido ceñido Zara

Los diseñadores de Zara han sacado sus armas más potentes con este vestidazo largo, con cuello redondo, manga larga, fruncido frontal y abertura lateral que lo eleva y lo convierte en la apuesta ganadora para un plan de fin de semana, incluso para los días en los que te apetezca arreglarte un poco más entre semana. Su diseño es el más buscado por las expertas porque hace efecto piernas largas, define la cintura y realza las curvas haciendo que parezca hecho casi a medida.

Este vestido largo de Zara sienta como un guante y en cuanto te lo pruebes vas a querer hacerte con él. Su diseño te conquistará, su color malva es espectacular y pega casi con todo, y su precio de 39,95 euros es una gran oportunidad para hacerte con un vestido que te pondrás de otoño a primavera porque sienta genial tanto con zapatos de invierno como de verano.