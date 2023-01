Zara arrasa rebajando al 40% de descuento el vestido de la temporada

Con una bienvenida a 2023 comenzamos el nuevo año y escribimos una lista de las metas que nos hemos propuesto para que el próximo año sea mejor. Si eres un amante de la moda, probablemente haya algo en la lista relacionada con la ropa: es posible que quieras gastare menos e invertir en básicos.

Además, se acercan las rebajas, lo que significa que nuestros gastos descontrolarse si no tenemos cuidado. Para asegurarnos de que eso no suceda, ya estamos nosotras para buscaros en las tiendas de confianza low cost las prendas en las que invertir este invierno de las que no te arrepentirás. Se trata de un vestido que está triunfando en Zara y promete ser top ventas del 2023.

Vestido blazer tablas Zara

Es una de las tendencias más populares, prendas plisadas inspiradas en la estética de las tenistas, el look perfecto de forma sporty pero esta vez con elegancia gracias a la propuesta de Zara con este vestido blazer gris azulado con cierre lateral y dos pequeñas hebillas en tonos plateados.

Lo que más nos gusta de su diseño es que consigue cautivarte con su diseño de blazer cruzado y minifalda lisa por delante y plisada por detrás. Además, luce elegante gracias a sus mangas largas y es perfecto para el invierno con una cazadora de doble faz o el entretiempo.

Este vestido combina a la perfección con unas bonitas botas altas de suela track, sandalias de tacón o con los mocasines de moda. Sin duda, crearás un look espectacular y a la moda que llamará la atención de todos. En la página web de Zara anteriormente costaba 49,95 euros, pero gracias al 39% de descuento puedes conseguirlo por 29,99 euros, disponible en tallas de la XS a la XXL, ¡se agotarán enseguida!