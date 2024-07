El significado de la expresión «in the money» en economía

En el ámbito financiero y de inversiones, la expresión «in the money» (ITM) es fundamental para entender la valoración y el potencial de las opciones. Esta expresión describe la situación en la que una opción tiene un valor intrínseco positivo. Pero, ¿qué significa esto exactamente y por qué es importante para los inversores?

Comprendiendo las opciones

Antes de adentrarnos en el concepto de «in the money,» es esencial tener una comprensión básica de qué son las opciones. Las opciones son contratos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (en el caso de una opción call) o vender (en el caso de una opción put) un activo subyacente a un precio predeterminado, conocido como precio de ejercicio, en o antes de una fecha específica.

Las opciones se utilizan tanto para la especulación como para la cobertura. Los especuladores buscan aprovechar los movimientos de precios, mientras que los hedgers utilizan opciones para proteger sus posiciones contra pérdidas potenciales.

¿Qué significa «in the money»?

La expresión «in the money» se refiere a una situación favorable para el poseedor de la opción, donde el precio de ejercicio de la opción es más ventajoso en comparación con el precio actual del activo subyacente. Esta situación varía dependiendo del tipo de opción:

Opción call (de compra):

Una opción call está «in the money» cuando el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado del activo subyacente. Esto significa que el titular de la opción puede comprar el activo a un precio más bajo que su valor actual de mercado, resultando en un valor intrínseco positivo.

Opción put (de venta):

Una opción put está «in the money» cuando el precio de ejercicio es superior al precio de mercado del activo subyacente. En este caso, el titular de la opción puede vender el activo a un precio más alto que su valor actual de mercado, nuevamente resultando en un valor intrínseco positivo.

Valor intrínseco

El valor intrínseco de una opción es la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado del activo subyacente, siempre y cuando esta diferencia sea positiva. Si una opción está «in the money,» su valor intrínseco es positivo, lo que representa una ganancia potencial para el titular de la opción. Por ejemplo:

Si una opción call tiene un precio de ejercicio de $50 y el precio de mercado del activo subyacente es $60, la opción está «in the money» con un valor intrínseco de $10.



Si una opción put tiene un precio de ejercicio de $50 y el precio de mercado del activo subyacente es $40, la opción está «in the money» con un valor intrínseco de $10.

Importancia de «In the Money» para los Inversores

El estado de «in the money» es crucial para los inversores por varias razones:

Potencial de ganancia: Las opciones «in the money» representan una oportunidad inmediata de beneficio. El valor intrínseco positivo significa que la opción tiene un valor realizable en el mercado, haciendo que estas opciones sean atractivas para los inversores que buscan beneficios a corto plazo.



Menor riesgo: Comparadas con las opciones «at the money» (donde el precio de ejercicio es igual al precio de mercado) o «out of the money» (donde el precio de ejercicio es menos favorable que el precio de mercado), las opciones «in the money» presentan un menor riesgo. Esto se debe a que ya están en una posición ventajosa desde el punto de vista del precio.

Prima de la opción: La prima de una opción, que es el precio que paga el comprador por la opción, es más alta para las opciones «in the money» debido a su valor intrínseco positivo. Esto puede ser un factor importante para los vendedores de opciones, que pueden obtener primas más altas por las opciones que están «in the money».

Estrategias de cobertura: Las opciones «in the money» son herramientas efectivas para estrategias de cobertura. Los inversores pueden utilizar estas opciones para proteger sus carteras contra movimientos adversos en los precios del mercado, asegurando así una cierta estabilidad en sus inversiones.

Estrategias basadas en opciones «in the money»

Hay varias estrategias que los inversores pueden emplear utilizando opciones «in the money»:

Covered call: Un inversor posee acciones y vende una opción call «in the money» sobre esas acciones. Esta estrategia genera ingresos adicionales a través de la prima de la opción y proporciona cierta protección a la baja.

Protective put: Un inversor compra una opción put «in the money» para proteger una posición larga en el activo subyacente. Esto limita las pérdidas potenciales si el precio del activo cae.

Straddle y strangle: Estas estrategias implican comprar tanto una opción call como una put «in the money» para aprovechar grandes movimientos en el precio del activo subyacente, sin importar la dirección.



La expresión «in the money» es un concepto vital en el ámbito de las opciones y las finanzas en general. Representa una situación en la que una opción tiene un valor intrínseco positivo, lo que puede ser ventajoso para los inversores. Entender qué significa «in the money» y cómo utilizar esta información puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas y estratégicas en el mercado financiero.