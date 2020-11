Barceló 'se juega' 93M en alquileres en 2021 en plena crisis de las hoteleras

27 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Una de las patatas calientes del mercado hotelero durante la pandemia del coronavirus ha sido y sigue siendo el pago de los alquileres en un contexto marcado por una bajada de ingresos sin precedentes. Grupo Barceló, la compañía fundada por Simón Barceló, tiene compromisos en arrendamientos por más de 93 millones para el próximo año, en el que seguirá la incertidumbre sobre la recuperación del sector. Así lo comunicó esta semana al mercado en un documento dirigido a inversores, en el que sacó a la luz algunas de sus cifras vitales antes de la pandemia y en el que explicó qué iniciativas ha puesto en marcha para paliar sus efectos nocivos.

Barceló reconoce que debe abonar durante los próximos años (2020-2023) más de 280 millones de euros en arrendamientos que tiene en hoteles de todo el mundo. Esta cifra, dividida en los tres próximos ejercicios, arroja una media anual superior a 90 millones de euros en pago de alquileres de hoteles.

El grueso de este compromiso se debe al negocio en España. Se trata del principal mercado del grupo, donde la compañía reconoce una cierta "dependencia de ingresos". El resto de países y regiones con alquileres significativos son Italia, República Checa, Latam y la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

La cifra de arrendamientos es muy significativa por la incertidumbre que rodea el próximo ejercicio. Distintos organismos siguen sin ser optimistas para el sector en el próximo año. Sin ir más lejos, la previsión para la Organización Mundial del Turismo (OMT) es que España recupere índices de turismo anteriores a la pandemia a finales de 2021 o principios de 2022.

La propia Barceló reconoce en su folleto a inversores la importancia de esta partida, al señalizar que ha procedido a la "renegociación de los contratos de alquiler de los hoteles y de las oficinas de viajes". Estos alquileres conllevan el pago de una serie de cuotas ligadas a la evolución del negocio y con la posibilidad de que se incrementen anualmente en función al IPC.

Existe mucha incertidumbre sobre cómo la crisis epidemiológica puede truncar las previsiones de las hoteleras. La compañía se había fijado para este año como meta un resultado bruto de explotación que no fuera inferior a 400 millones de euros y un beneficio neto de 200 millones de euros.

No obstante, a 18 de mayo de este 2020, durante la primera ola del coronavirus, la hoja de ruta se desvió por completo. Barceló se vio obligada a cerrar todos los hoteles del grupo a excepción de 14 hoteles en España, México, Egipto, Túnez, Nicaragua, Dubai, Guatemala y El Salvador.

Refuerzo de la tesorería y más líneas de financiación

La compañía hotelera afronta el último trimestre de año con una posición de tesorería reforzada, que ha aumentado hasta los 900 millones de euros, y con nuevas líneas de financiación atadas.

Estos préstamos ascenderían a 800 millones de euros, en línea de lo anunciado por el consejero delegado de Barceló Hotel Group para EMEA, Raúl González, en una entrevista el pasado 12 de noviembre. "Perdiendo dinero cada mes, vamos a pasar de un año récord en positivo al año récord en negativo. Jamás hemos perdido dinero y menos esta cantidad de dinero", resumió González.

La empresa no concreta apenas iniciativas en la partida de ajustes. Menciona que, al igual que el resto de operadores de la industria turística — Riu, NH o Meliá, por ejemplo — , ha llevado a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para su plantilla, pero no concreta cuántos de los 8.800 trabajadores de España están en esa situación (la plantilla media mundial supera los 33.700 empleados).

De lado de las iniciativas para estimular la demanda y preservar la salud, Barcelo informa que ha implantado medidas de higiene para proteger a sus empleados (mascarillas y control de temperatura, entre ellos) y también las ha establecido para sus clientes en sus hoteles, con su programa We Care About You, y en sus oficinas de viaje.

