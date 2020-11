Dia recorta sus pérdidas a la mitad

11 de noviembre de 2020 (10:12 CET)

Los supermercados Dia reducen sus números rojos a la mitad. La cadena española perdió 245,9 millones de euros en los primeros nueve meses de 2020; un 51,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra, impactada por la depreciación del real brasileño, confirma la tendencia al alza de las ventas del último año.

La cotizada presidida por Stephan DuCharme informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que gracias al boom provocado por el coronavirus, sus ventas crecieron hasta los 5.194,5 millones de euros; un 2,2% más pese al cierre de tiendas acometido a lo largo del ejercicio.

Sin los efectos de la reducción de tiendas, el alza de los ingresos hubiese sido del 7,6%, sostiene la organización.

No obstante, el aumento no es suficiente para compensar los problemas estructurales de Dia y la depreciación del real brasileño y el resultado final quedó en las pérdidas de 245,9 millones. Pero Dia ya ve la luz al final del túnel y su Ebitda ya es positivo: se situó en 258 millones de euros; el 171,1% más que en septiembre de 2019 gracias a la reducción de los costes de la reestructuración acometida.

El ebitda ajustado fue de 91,2 millones frente a los -39,7 millones obtenidos el año pasado.

Las ventas de Dia, por países

Como ya informó a mediados de octubre, en el tercer trimestre la empresa consiguió doblar el crecimiento de las ventas en España en España frente a la media, marcada por el desplome en Brasil, donde la comparativa es del -15,8% por la venta de establecimientos y la devaluación del real.

En cambio, en territorio nacional la firma presume de un crecimiento que salta desde los 1.050,2 millones hasta los 1.101,5 millones gracias a la mejora del surtido, la nueva distribución de frescos y el nuevo modelo de franquicias, que ya engloba al 65% de las tiendas de este perfil. De no tener en cuenta la reestructuración en marcha, las ventas like for like suben el 7,6%.

En Portugal, el ascenso fue del 4,2% con un comportamiento similar al español. En Argentina, el cuarto de los mercados en los que opera Dia, el incremento de la facturación alcanzó el 17,3%. Sin embargo, entre ambos países apenas suponen 330 millones de euros de ingresos.