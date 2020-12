El agujero de la hostelería superará los 130.000M si la pandemia no termina en 2021

16 de diciembre de 2020 (06:55 CET)

En el seno de la hostelería en España no hay apenas razones que inviten a pensar en que el resultado de 2021 hará olvidar este año marcado por la pandemia del coronavirus. El análisis de las principales patronales contempla dos escenarios para el próximo año, y uno de ellos dibuja una situación igual de mala que la que se espera para el cierre de este ejercicio: otro retroceso en ingresos de 67.000 millones de euros (caída del 50% respecto al año anterior).

Es el escenario menos positivo y, de acuerdo a las fuentes consultadas y al anuario de la patronal Hostelería de España que fue presentado ayer, será más o menos real en función de cómo evolucionen tres factores derivados y ligados a la pandemia: las restricciones a la movilidad, el éxito de la vacuna y las ayudas de Europa.

"Dada la situación de incertidumbre en la que estamos, es difícil hacer estimaciones para el año 2021. No obstante, podríamos encontrarnos con dos escenarios posibles", explican desde la patronal presidida por José Luis Yzuel.

En el escenario pesimista, la caída de los ingresos volvería a ser calcada a la que se espera para este año (un descenso del 50%), lo que equivale a superar un retroceso de 130.000 millones de euros en dos años acumulados. La situación del sector y del país, según enumera la patronal, estaría marcada por mayores restricciones, más inseguridad, desconfianza del consumidor, menos ingresos disponibles y la desaparición de un mayor número de negocios.

No obstante, hay margen para que la situación mejore. Observando el vaso medio lleno, Hostelería de España confía en que la situación para el próximo año habrá repuntado en varios aspectos, como la consolidación de la cultura del teletrabajo (menos contactos y probabilidad de contagio) y un mayor consumo en el hogar por el delivery y el take away. La combinación de estos y otros factores llevaría a la hostelería a recuperar las cifras de ventas prepandemia "a finales de 2021 o principios de 2022", según sus propias estimaciones.

Impacto del coronavirus en 2020

De momento, se mire por donde se mire, el balance es muy negativo. La patronal defiende que al cierre de año desaparecerán en torno a 85.000 establecimientos, cifra que podría incrementarse hasta llegar a un tercio del sector (100.000 establecimientos) en febrero de 2021 si no se prorrogan los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Y es que el escenario pesimista se basa, al fin y al cabo, en la experiencia por el impacto vivido durante la primera ola, cuando se decretó el estado de alarma y entraron en vigor las restricciones de movilidad más duras (confinamiento y cierre de fronteras). Indicadores como la confianza empresarial también cayeron en picado.

Sin ir más lejos, en el segundo trimestre, el que abarca los principales meses de cierres totales y parciales, la hostelería registró un descenso de 400.000 empleos respecto al año anterior, con 1,4 millones de trabajadores ocupados frente a los cerca de 1,8 millones de 2019.

Los primeros efectos de la crisis epidemiológica se vieron en los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ayudaron a maquillar las estadísticas oficiales de paro.

Por regiones, Baleares será la comunidad autónoma más afectada cuando termine el año, seguida de Canarias y Cataluña, con caídas por encima de la media. Entre las menos afectadas estarán Asturias y Extremadura.

Críticas a la administración

La comparecencia de los principales representantes del sector para la presentación del anuario de la patronal Hostelería de España estuvo llena de dardos al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, no dudó ni un momento en buscar responsables y señalar la inacción de la administración, un rasgo marcado desde que estallara la crisis epidemiológica.

Cree que el Gobierno ha mostrado una total "falta de empatía y respeto" desde el 14 de marzo hasta el día de hoy al seguir "sin aprobar ayudas directas", pese al severo impacto de la pandemia en las líneas vitales del sector.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, durante la presentación del 'Anuarío de la Hostelería. Fuente:Twitter/@CEHEhosteleria

El presidente de Hostelería de España no solo quiso señalar al Gobierno central, también tuvo tiempo para responsabilizar las administraciones autonómicas de la situación actual. Entiende que son quienes han tenido las competencias y han restringido la actividad de la hostelería y la restauración de forma arbitraria, con cambios en la limitación de horarios y de aforos.

En un gesto de claro respaldo, Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, acompañó a Yzuel en su comparecencia y halagó al sector de la hostelería al señalar que "sois unos de los pilares" del país. "La hostelería es segura y cumple con los sistemas y medidas de seguridad establecidas", añadió.

Garamendi también quiso afear determinadas decisiones de la administración. "Dan al off y la hostelería se cierra, pero la gente no es consciente de que cuando le demos al on tardará tiempo en recuperarse".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es