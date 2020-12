La hostelería cerrará en 2020 un tercio de los locales y perderá la mitad de los ingresos

15 de diciembre de 2020 (12:39 CET)

Como era de esperar, el balance de daños de la hostelería en España por el coronavirus es más que importante. Las previsiones del sector que ha desglosado este martes la patronal Hostelería de España revelan que la hostelería cerrará 2020 con una caída de su facturación del 50%, lo que equivale a unos 67.000 millones de euros menos.

El recorte del negocio se traducirá inmediatamente en el cierre de casi un tercio de los locales (entre 85.000 y 100.000) y también en la destrucción de una cuarta parte del empleo (unos 400.000 puestos de trabajo).

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, no ha dudado en señalar la inacción de la administración, como ha hecho desde que estallara la crisis epidemiológica. Cree que el Gobierno ha mostrado una total "falta de empatía y respeto" al seguir sin aprobar ayudas directas pese al severo impacto de la pandemia.

Yzuel, que ha estado acompañado por Antonio Garamendi, presidente de CEOE, no ha señalado solo al Gobierno central, sino también a las administraciones autonómicas, a quienes ha acusado de restringir la actividad de la hostelería y la restauración de forma arbitraria.

En un gesto de claro respaldo, Garamendi ha destacado que "desde CEOE os hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo" porque "sois unos de los pilares de este país" y "la hostelería es segura y cumple con los sistemas y medidas de seguridad establecidas".

El presidente de la CEOE también ha hecho hincapié en el papel de la administración: "Las autoridades dan al off, y la hostelería se cierra, pero la gente no es consciente de que cuando le demos al on tardará tiempo en recuperarse".

Noticia en ampliación.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es