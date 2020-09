20 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

La voz de Pedro Campo no es solo la de la presidencia de la Confederación Española del Comercio. El empresario guipuzcoano es el vicepresidente de Cepyme y miembro de la junta de la CEOE. Lleva meses de reuniones con el Gobierno, pero sin que ninguna de ellas fructifique en algo parecido en acuerdo. El motivo del último encontronazo: los ERTE y su extensión. Defiende con vehemencia el papel de la patronal y critica al ministerio por su unilateralidad.

P: Sobre las previsiones del sector, han hablado de un empeoramiento de las perspectivas de las empresas que sobrevivirán. ¿A cuánto asciende ese número total de afectados?

R. Damos trabajo a 1.300.000 personas, lo que significa que pensamos que pueden cerrar cerca de 100.000 empresas de aquí a diciembre. Pero son cifras no definitivas.

P. ¿En qué pueden desviarse?

R. Dependiendo de resoluciones tan fundamentales como la regulación de los ERTE. Esperamos que de una vez por todas la ministra Yolanda Díaz (Trabajo) se dé cuenta de cuál es la realidad. Países como Francia y como Italia han incrementado los ERTE a todos sus sectores para 2021. Pero aquí en España estamos reuniéndonos cada poco tiempo para ver si los prorrogamos un mes o dos más. Me parece una tomadura de pelo.

P. ¿A qué cree que responde esa postura de la ministra? ¿Considera que intenta mostrarse fuerte ante la opinión pública en la negociación con los empresarios?

R. Es triste que en estos momentos esto esté sucediendo así. Creo que (la ministra) quiere fotos, portadas y estar permanente en los medios. Aquí lo principal es salvar empresas y puestos de trabajo, lo que generará impuestos y recursos a la administración para que pueda destinarlos a otras cosas. Lo que no puede estar haciendo en las negociaciones con CEOE y CEPYME aspectos como mantener durante seis meses la obligatoriedad de no despedir. Eso se vende muy bien pero, ¿quién lo va a poder afronta? ¿Qué empresa en estos momentos, con trabajadores en ERTE, puede reincorporar a todo el mundo y mantener esos puestos de trabajo durante medio año sin saber qué va a ocurrir (rebrotes, confinamientos selectivos, etc…).

P. ¿No ve solución posible?

R. Como no se resuelva el conflicto de los ERTE nos va a abocar al cierre de miles de empresas. Este Gobierno, de seguir así, va a batir todos los récords. Si muestran las cifras reales, claro.

P. ¿Dudan de ellas?

R. Lo ha dicho ya la CEOE. No es posible que España haya gastado más en ERTE que Alemania, teniendo menos trabajadores. En la mesa tripartita la patronal está pidiendo que se pongan los números reales encima de la mesa y el Gobierno no quiere. Dan cifras y hay que creerles.. Estamos jugando con algo fundamental: el mantenimiento de puestos de trabajo. Tenemos en ERTE más de 700.000 trabajadores. Con el planteamiento del Gobierno, solo quedarían 160.000 en ERTE en unos meses. Dicho de otro modo, deberían ingresar de nuevo a sus empresas más de 400.000. Pero, ¿a qué empresa, si no hay actividad? Esos trabajadores van a ir a ERE o van a obligar a cerrar empresas.

P. Con perspectiva de rebrotes y confinamientos selectivos, no han actualizado sus datos para la evolución de la facturación. ¿Qué respuesta esperan de los consumidores?

R. Ahora mismo registramos una caída cercana al 50% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, ingresamos la mitad en un escenario de nueva normalidad. Pero queda por ver cómo evolucionan las cifras si se toman más medidas que restringen la movilidad. Es cierto que dentro del comercio existen nueve subsectores; el de la distribución resiste, pero el de equipamiento a la persona, por ejemplo, está sufriendo mucho, al igual que el resto. Ahora mismo uno de cada tres subsectores del comercio está en ERTE. Y la ministra quiere que las empresas recuperen a ese trabajador, sin tener en cuenta que los ingresos no siguen al mismo nivel otros añadidos, como el pago de créditos solicitados durante el confinamiento o los alquileres aplazados, renegociados en el mejor de los casos.

P. Viendo la lista de compromisos, debo preguntarle por las medidas específicas solicitadas para su sector.

R. Necesitamos líneas de liquidez para poder hacer frente a los créditos, porque no los podemos pagar por un simple motivo: no hay consumo. El Gobierno debería mirar el dato de confianza del consumidor, dato que ellos mismos lo difunden, en el que no hay precedentes. La situación ha llevado a la gente a no gastar ante tanta incertidumbre. Y hay otro dato del Banco de España que debe analizarse: se está incrementando el ahorro, es decir, aquel que puede gastar no lo está haciendo. Hay que incentivar el consumo de alguna forma. No lo imprescindible, lo necesario. Porque entre ambos puntos hay un largo recorrido.

P. Ya me ha desgrando que la relación con el Ministerio de Trabajo no está siendo satisfactoria.

R. Nosotros formamos parte de CEPYME como de CEOE, por lo que estamos representados por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en las mesas tripartitas. Nos consta, porque así se lo ha dicho el propio Garamendi, que se está contemplando al comercio como sector fundamental y que tenga la posibilidad de extender los ERTE. Pero hay oídos sordos por parte del ministerio. Es un diálogo que va a hechos consumados, se tiene que decir lo que ellos digan y se acabó.

P. ¿Y con el Ministerio de Industria?

R. La relación es mejor, pero no fructifica ningún acuerdo. Además, aprobamos, a propuesta de la ministra Reyes Maroto, la creación de una comisión consultiva sobre la evolución del comercio minorista en España. El resultado: cinco meses después seguimos sin saber nada. Entiendo que la ministra tiene sectores muy importantes a los que atender, como son industria y turismo, pero el comercio no merece menos.

