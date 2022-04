Al menos 350 gasolineras permanecen cerradas por el descuento de 20 céntimos por litro

Las gasolineras se han visto con el agua al cuello tras la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez del descuento mínimo de 20 céntimos por litro que exige la ley desde el pasado 1 de abril. De hecho, este martes la mayor patronal de estaciones de servicio de España ha comunicado que al menos 350 gasolineras han tenido que chapar sus establecimientos aunque se prevé que la cifra siga aumentando en las próximas semanas.

Esto es debido a los enormes problemas de liquidez a los que se han visto abocados tras la implantación de esta nueva medida. Por su parte, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), que agrupa a las estaciones de servicio automáticas y «low cost», ya ha pedido al Gobierno que retrase el cobro de impuestos al sector para compensar esta pérdida de liquidez.

Según ha detallado el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Nacho Rabadán, a la agencia EFE, los datos que ha recogido la patronal apuntan a que la mayoría de las gasolineras que han decidido cerrar son de pequeño tamaño, ubicadas en zonas rurales y que, por lo tanto no pertenecen a las grandes petroleras, como Repsol o Cepsa.

Atendiendo a las estadísticas que maneja la patronal, que agrupa a unas 4.000 estaciones de las cerca de 11.650 que operan en el país, entre las comunidades autónomas con más cierres ha destacado Castilla-La Mancha, con unos 45 establecimientos sin actividad, así como Extremadura, que ha alcanzado los 35, y Aragón con 30.

Y es que, Rabadán ha explicado que el importe anticipado por la Agencia Tributaria es insuficiente para cubrir el 100% de los descuentos del mes de abril, y según sus cálculos en la mayor parte de los casos durará hasta el próximo día 20, por lo que a partir de entonces se temen más cierres.

«Esta misma mañana he hablado con el dueño de una gasolinera de Cáceres al que no le han ingresado aún el anticipo y llevaba adelantados 14.000 euros. Se le ha agotado su tesorería y si tenía que seguir haciendo descuentos no le quedaba otra que sacarlo de su cuenta particular», ha ejemplificado el director de Ceees.

Atrasar impuestos

a opción de interponer un recurso ante los tribunales contra el decreto ley aprobado por el Gobierno hace dos semanas para bajar los precios del carburante sigue encima de la mesa, a la espera de mantener más conversaciones con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado también este martes AESAE.

Leer más: Repsol y Cepsa se desmarcan de la denuncia de las gasolineras contra el Gobierno

Entre las medidas que ha elevado al Gobierno, destaca la de «retrasar el pago, sin coste, de algún impuesto» como el de sociedades o el IVA, para aliviar las tensiones de liquidez que están viviendo en estos momentos las gasolineras. Eso sí, de momento, la AESAE ha asegurado que sus socios «no han cerrado ninguna de sus estaciones» pese al impacto en su liquidez de la bonificación de 20 céntimos.