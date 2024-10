Almeida impulsa el mayor sorteo de alquiler asequible en Madrid: 400 viviendas

Almeida, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que el próximo 25 de octubre se sortearán 400 viviendas asequibles para los ciudadanos, la mayoría de ellas de nueva construcción, en lo que se perfila como el mayor sorteo de viviendas de los últimos tres años. Este evento, organizado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), será transmitido en directo y ofrece una oportunidad para jóvenes y familias con hijos menores de acceder a un hogar en 16 distritos de la capital.

El objetivo de este programa es facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, asegurando que ningún adjudicatario pague más del 30 % de sus ingresos en alquiler. El sorteo estará disponible para todas las personas registradas en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda.

La mayoría de estas viviendas de alquiler asequible están ubicadas en los distritos de Villaverde, Vicálvaro y Puente de Vallecas. Además, se incluyen pisos en zonas como Arganzuela, Barajas y Carabanchel, entre otras.

Almeida pone a disposición de los ciudadanos 400 viviendas asequibles

La promoción Ingenieros 1, ubicada en el distrito de Villaverde, se encuentra dentro del sorteo. Edificio de 120 viviendas, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida. Con opciones de dos, tres y hasta cuatro dormitorios, esta edificación cuenta también con garaje.

El nuevo barrio del Cañaveral también cuenta con viviendas nuevas que serán sorteadas. Proyecto de 116 viviendas, cinco adaptadas para personas con movilidad reducida y opciones de uno a cuatro dormitorios.

En el distrito de Puente de Vallecas encontramos la promoción Nuestra Señora de los Ángeles 4 que cuenta con 77 viviendas. Tres de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida, y el resto ofrecen espacios de dos a cuatro dormitorios.

Requisitos para participar en el sorteo del Ayuntamiento de Madrid

Como hemos comentado anteriormente, aquellas personas interesadas en participar en el sorteo deben estar inscritas en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda. Este trámite se puede realizar en línea, en la página web de EMVS, o presencialmente sin cita previa en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ubicada en el Distrito de Arganzuela (Calle Palos de la Frontera, 13, 28012).

Para poder darte de alta es necesario tener unos ingresos que no superen las 3,5 veces el IPREM, considerando el tamaño de la unidad familiar. Además, debes no ser propietario o poseer un derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda, residir o trabajar en la ciudad de Madrid y no ser inquilino de una vivienda que pertenezca a la propiedad o gestión pública.

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha destinado más de 860 millones de euros en los últimos cinco años para la construcción de más de 4.300 viviendas asequibles, repartidas en 54 promociones. Durante este período, el Consistorio ha completado 28 de esas promociones, sumando más de 2.160 pisos, lo que ha incrementado el patrimonio de alquiler asequible de la empresa municipal a 8.650 viviendas.

Actualmente, se encuentran en desarrollo otras 26 promociones, que se hallan en distintas fases de construcción y licitación, con más de 2.260 viviendas en proyecto.